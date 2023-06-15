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Тепличный комплекс «Грибы Белогорья» выставлен на торги за 318 млн рублей

На открытый аукцион единым лотом начальной стоимостью 318,3 млн руб. выставлен тепличный комплекс по выращиванию шампиньонов в поселке Малиновка Белгородской области ООО «Грибы Белогорья», сообщил арбитражный управляющий Сергей Рыбин.

Оператор торгов - электронная торговая площадка «Межрегиональная электронная торговая система». Торги назначены на 21 июля. Заявки принимаются с 19 по 21 июля. Шаг аукциона - 5% от начальной цены продажи, задаток на участие в торгах - 10% от начальной цены продажи.

Ранее Верховный суд РФ отказал в кассационной жалобе на решение белгородского арбитража по делу о банкротстве комплекса по выращиванию шампиньонов ООО «Грибы Белогорья» в пригороде облцентра. Компания в высшей инстанции российского правосудия пыталась обжаловать решение местного суда, который весной прошлого года удовлетворил иск Сбербанка и ввел на предприятии процедуру наблюдения — первую стадию банкротства, которая уже в сентябре переросла в конкурсное производство, предусматривающее ликвидацию бизнеса. Сумма долгов компании перед банком, включенных в реестр кредиторов на момент введения наблюдения, составляла 1,9 млн руб. Ранее банк просил включить в реестр более 219 млн руб. В материалах дела также сообщается, что уже в ходе банкротства «Грибы Белогорья» частично гасили задолженность по кредиту средствами Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию, как минимум один из траншей составлял 24 млн руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Белгородчине срезают ножку»

Владимир Зоркий

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