«Грибы Белогорья» снова попытаются продать за 180,5 млн рублей

Имущественный комплекс обанкротившегося ООО «Грибы Белогорья» в поселке Малиновка Белгородского района Белгородской области в очередной раз выставили на торги. Начальная цена по сравнению с предыдущей продажей не изменилась и составила 180,5 млн руб. Это следует из сообщения арбитражного управляющего Сергея Рыбина на «Федресурсе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Единым лотом продаются основной производственный корпус, водонапорная башня, теплицы и камеры для выращивания шампиньонов, котельная, скважина, склады, инженерные сети, светильники и другое оборудование. Заявки на участие в торгах подаются до 13 октября 2026 года.

В ходе прошлых торгов в форме публичного предложения цена могла быть снижена с 200,5 млн руб. до 180,5 млн руб. Ранее активы пытались реализовать за 286,5 млн руб., однако ими также никто не заинтересовался.

«Грибы Белогорья» обанкротились осенью 2022 года из-за 219,1 млн руб. долга перед Сбербанком. Комплекс изначально выставляли на торги за 318,3 млн руб., с тех пор цена постепенно снижается. В 2024 году оба учредителя обанкротились по искам Сбербанка: требования к Вадиму Скавронскому составили 156,8 млн, к Павлу Колесникову — 121,9 млн.

Подробнее о банкротстве компании читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Белгородчине срезают ножку».

Егор Якимов