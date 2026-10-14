В Кремле не стали комментировать данные о визите главы ФБР в Москву в октябре

По словам собеседников изданий, глава ФБР наладил каналы сотрудничества с правоохранительными органами Китая и России для борьбы с преступностью в социальных сетях. После поездки в Пекин Кэш Патель планировал посетить Москву, а следом и Санкт-Петербург для встречи с представителями ФСБ. Из Китая он вернулся в конце июля. Поездка в Россию была назначена на конец октября, утверждали источники СМИ.