«Как видно, проблема есть»
Дмитрий Дризе — о «Рогах и копытах» в российском образовании
Валентина Матвиенко предложила приостановить лицензирование частных вузов. По словам спикера Совета федерации, в данной сфере сложилась недопустимая ситуация: открыть учебное заведение может практически любой желающий, при том что государство с этим явлением активно борется. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что проблема намного шире и затрагивает другие отрасли.
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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев, выступая в Совете федерации, заявил, что число платных вузов в стране последовательно увеличивается. Как известно, государство вышло на тропу войны с таким явлением, как диплом за деньги при фиктивном обучении по расплывчатым специальностям. Например, таким как менеджер широкого профиля. Победить данное явление пока не получается. Платные вузы растут как на дрожжах.
Озвученные факты возмутили Валентину Матвиенко. Российское образование, по ее словам, наводнили заведения типа «Рога и копыта». Председатель Совета федерации предложила правительству приостановить процесс лицензирования вузов вплоть до наведения порядка в этой сфере: «Почему государство это допустило? Что произошло? Во-первых, ни с того ни с сего кому-то вздумалось, и тотально упростили лицензирование для открытия высшего учебного заведения. Сегодня учредить высшее учебное заведение может любой желающий, буквально нажав пару кнопок. Лицензии выдаются, по сути, заявительным порядком».
Виктор Степанович Черномырдин выдал в свое время классическую фразу «Хотели, как лучше, получилось, как всегда». Проходят годы, а бессмертное высказывание не теряет актуальности.
Задумка была верной, в соответствии с духом времени — внедрить цифровизацию, победить коррупцию, снизить давление на бизнес. В результате легче стало не только добросовестным игрокам, но и представителям многочисленных «Рогов и копыт». Рособрнадзор выявляет таковых, отказывает в госаккредитации. Однако сложность в том, что они уже имеют лицензию, могут работать, принимать студентов и выдавать дипломы, правда, не государственного, а собственного образца. Но ведь, так по-честному, кто будет разбираться? Есть корочка, есть и высшее образование.
Правда, отсрочку от армии в таком заведении получить по идее невозможно. Но при желании и этот вопрос решается. Хотя, конечно, нужно понимать, что соответствующие органы в курсе, поэтому риски подобных схем возрастают. И это нужно иметь в виду и учитывать каждому поступающему абитуриенту. При этом закрытие вуза — сложный, забюрократизированный и трудоемкий процесс.
Возможно, тотально остановить лицензирование — не выход.
Но, как видно, проблема есть, причем серьезная. Вместе с тем государству как воздух нужны специалисты, кадров не хватает. А вместо этого — сплошь «Рога и копыта». Можно сказать, что подобные тенденции прослеживаются не только в образовании.
А, может быть, не нужно это самое массовое преклонение диплому?
Это ведь не всегда доказательство большого ума и высокого социального статуса. Можно ведь оценивать работника по знаниям и умениям, так ведь? Конечно, это непросто, потому что сила бумаги остается непревзойденной.