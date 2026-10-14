«Как видно, проблема есть»

Задумка была верной, в соответствии с духом времени — внедрить цифровизацию, победить коррупцию, снизить давление на бизнес. В результате легче стало не только добросовестным игрокам, но и представителям многочисленных «Рогов и копыт». Рособрнадзор выявляет таковых, отказывает в госаккредитации. Однако сложность в том, что они уже имеют лицензию, могут работать, принимать студентов и выдавать дипломы, правда, не государственного, а собственного образца. Но ведь, так по-честному, кто будет разбираться? Есть корочка, есть и высшее образование.