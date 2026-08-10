Колледжи дождались своих миллионов

На сегодняшний день в российские колледжи подано на 18% больше заявлений, чем за аналогичный период прошлого года. Конкурс на бюджет составляет приблизительно 2 человека на место, но по отдельным специальностям за одно место конкурируют до 15 человек. Такие данные обнародовали в правительстве РФ и Минпросвещения. Эксперты признают, что среднее профессиональное образование (СПО) становится привлекательнее, но отмечают, что на увеличение числа заявок влияет также и демографический фактор. Кроме того, некоторые выпускники подают заявление сразу в несколько учреждений СПО и на несколько направлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По подсчетам Минпросвещения, в 2026 году колледжи откроют двери для 1,4 млн первокурсников

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ По подсчетам Минпросвещения, в 2026 году колледжи откроют двери для 1,4 млн первокурсников

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Основной этап подачи заявлений в учреждения среднего профессионального образования завершается 15 августа, но в правительстве уже подвели предварительные итоги приемной кампании.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 10 августа заявил, что в колледжи уже подано больше 3,2 млн заявлений. Это рекордный показатель — в прошлом году к этой дате заявок было на 500 тыс. меньше.

В Минпросвещения добавляют, что в этом году в учреждениях СПО выделено 880 тыс. бюджетных мест — на 30 тыс. больше, чем в 2025 году. «Более 56% из них приходится на технические профессии и специальности»,— отмечают в ведомстве. Всего с учетом платных мест в учреждения СПО в этом году планируется принять 1,4 млн человек.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что в этом году конкурс в среднем составляет 2 человека на место, но на отдельных направлениях он выше, например на геологии — 15, на картографии — 14. На данный момент по числу заявлений лидируют «сестринское дело», «разработка и управление программным обеспечением», «лечебное дело», «туризм и гостеприимство» и «техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств».

Еще в 2021 году премьер Михаил Мишустин говорил о необходимости «повысить уважение к выпускникам колледжей» и перестроить их учебные программы, «чтобы готовить специалистов для работодателя». Обновление системы СПО стало одной из основных задач Минпросвещения: школьников начали активно агитировать поступать в колледжи.

В 2022 году для этого также был запущен федеральный проект «Профессионалитет», привлекающий к модернизации СПО как дополнительное госфинансирование, так и средства от частных партнеров, заинтересованных в подготовке рабочих кадров.

Помимо этого, в 2025 году Госдума приняла закон о старте пилотного проекта в трех регионах. Девятиклассники из Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области, решившие поступать в колледж, могли сдать всего два ОГЭ — по русскому и математике. Взамен местные власти должны были гарантировать им поступление в учреждения СПО на бюджет на направления, в выпускниках которых нуждается региональный рынок труда. В 2026 году в пилоте участвуют уже 12 субъектов.

«Популярность колледжей и техникумов действительно растет, но количество заявлений отражает эту тенденцию лишь отчасти. До текущего года включительно увеличивалось число выпускников девятых классов, то есть влиял демографический фактор, но со следующего года ожидается его снижение»,— предупреждает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования (ЦЭНО) РАНХиГС Борис Илюхин.

Он добавляет, что один человек может подать заявление сразу в несколько учреждений СПО и на несколько направлений, поэтому число заявок — это не реальное количество выпускников и нужно иметь в виду, что нередко абитуриенты подают документы на какие-то направления в качестве запасного варианта.

Часть девятиклассников, добавляет научный сотрудник ЦЭНО Елена Ломтева, выбирает колледжи из-за неуверенности в успешной сдаче ЕГЭ и поступлении в вуз.

«Отдельную роль играет экономический фактор: молодежь стремится к финансовой независимости, а СПО предлагает короткие сроки обучения (два-три года) и более низкую стоимость по сравнению с вузами»,— говорит она.

Директор колледжа Президентской академии Елена Дедюхина, однако, уверена, что на популярность колледжей влияет и изменение отношения молодежи к такой образовательной траектории: она становится более привлекательной, так как в программах СПО больше практической составляющей и легче получить реальные навыки.

Полина Ячменникова