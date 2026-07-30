Образование уходит на Восток

Среди российских абитуриентов растет спрос на зарубежные вузы. Все из-за высокой конкуренции и цен на отечественном рынке образования. Об этом “Ъ FM” рассказали эксперты по поступлению. Как пишет Mash, интерес к китайским и европейским университетам в этом году увеличился на 20%. Аналитики hh.ru подсчитали, что в России средняя стоимость программ высшего образования с сентября превысит $2 тыс.за год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

На этом фоне многие зарубежные направления действительно выглядят привлекательнее, отмечает гендиректор «Глобал Диалог» Вячеслав Лычагин:

«Понятно, что большинство по-прежнему получает образование в России. Но стоимость обучения в ведущих московских вузах за последние годы заметно выросла: в МГУ, МГИМО и ВШЭ — от 400 тыс. руб., в МФТИ — более 1 млн руб. При этом программы двойных дипломов с западными университетами практически исчезли, а обмены теперь в основном идут с китайскими вузами. Поэтому многие начинают рассматривать обучение за рубежом.

Китай привлекает сравнительно невысокой стоимостью образования, хотя главным препятствием остается необходимость выучить язык. В Европе наиболее доступными направлениями остаются Германия, Австрия, Словакия и Франция. Даже после повышения платы для студентов не из ЕС французские университеты зачастую обходятся дешевле, чем обучение в хорошем московском вузе, особенно если учитывать расходы на жизнь в столице.

Уже приходят клиенты, которые планируют поступление только в следующем году. Чаще всего это школьники предвыпускных классов. Многие заранее рассматривают Китай, где можно выучить язык и получить государственную стипендию, покрывающую обучение и проживание. Когда семьи узнают реальную стоимость зарубежного образования, многие начинают всерьез рассматривать такой вариант».

Кроме того, с этого года Минобразования сократило число платных мест в вузах сразу на 47 тыс. На этом фоне выросли и минимальные проходные баллы в ведущих университетах в среднем на 5-10%. Для поступления за рубеж сдавать предметные экзамены зачастую не нужно. Но подготовка для школьников все равно необходима, говорит гендиректор Open World Education Group Григорий Угаров:

«Многие итальянские вузы рассчитывают стоимость обучения исходя из дохода семьи. Если годовой доход, например, меньше €23 тыс., обучение может быть бесплатным. Даже без льгот оно стоит недорого — максимум около €5 тыс. в год. В Германии образование вообще бесплатное, но в основном на немецком языке.

Европа традиционно остается популярным направлением, но сейчас все больше абитуриентов выбирают Юго-Восточную Азию, прежде всего Китай. Там можно учиться не только на китайском, но и на английском языке, получать двойные дипломы. Есть программы после девятого класса, подготовительные курсы, частные школы, языковые лагеря. Растет интерес и к Японии, Южной Корее, Малайзии, где также доступны двойные дипломы. Стоимость обучения начинается примерно от $5-6 тыс. в год, поэтому многие начинают готовиться за несколько лет до поступления.

Зачем приходить так заранее? Чтобы успеть подготовить сильный профиль: подтянуть язык, получить высокий средний балл и хорошие оценки по профильным предметам. Это значительно повышает шансы на получение государственной стипендии, которая в Китае может покрывать не только обучение, но и проживание, а иногда еще предусматривает ежемесячные выплаты».

По данным компании AcademConsult, азиатские университеты 10 лет назад занимали только 5% образовательного рынка среди российских студентов. Сейчас их доля выросла до 20%. Впрочем, некоторые вузы Южной Кореи и Вьетнама объявили о повышении стоимости обучения для иностранцев с этого года. Бакалавриат может подорожать почти вдвое — до $2,5 тыс.