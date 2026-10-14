Япония пока не смогла связаться с арестованным в России журналистом
Власти Японии пока не смогли связаться с журналистом японской газеты «Хоккайдо Симбун» Юки Имаи, которого суд в Москве арестовал 13 октября по делу о шпионаже. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кихара Минору.
«В настоящее время мы проверяем факты, в том числе запрашиваем у властей России оперативную информацию»,— сказал Кихара Минору журналистам (цитата по FNN). По его словам, Япония обратилась к российским властям с просьбой о беспристрастном обращении с Юки Имаи.
«По мере прояснения ситуации мы примем необходимые меры, включая дальнейшие запросы к российской стороне, и продолжим принимать все возможные меры для защиты граждан Японии»,— добавил Кихара Минору.
Сотрудники ФСБ задержали Юки Имаи 13 октября в Сахалинской области, а затем доставили в Москву. По версии следствия, журналист собирал сведения о жителях Курильских островов, участвующих в СВО. Лефортовский суд Москвы арестовал его до 12 декабря.