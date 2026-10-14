Лавров: Россия с нетерпением ждет встречи Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил планы президента Владимира Путина встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в ноябре. В Москве, по его словам, переговоры ждут с нетерпением.
«Наши руководители находятся в регулярном контакте, контролируют работу на всех направлениях развития нашего многопланового партнерства и стратегического взаимодействия»,— сказал господин Лавров на встрече с китайским коллегой Ваном И (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что «связка Москвы и Пекина» играет стабилизирующую роль на мировой арене.