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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Мир

Лавров: Россия с нетерпением ждет встречи Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил планы президента Владимира Путина встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в ноябре. В Москве, по его словам, переговоры ждут с нетерпением.
«Наши руководители находятся в регулярном контакте, контролируют работу на всех направлениях развития нашего многопланового партнерства и стратегического взаимодействия»,— сказал господин Лавров на встрече с китайским коллегой Ваном И (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что «связка Москвы и Пекина» играет стабилизирующую роль на мировой арене.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет с 18 по 19 ноября в городе Шэньчжэнь. Президент США Дональд Трамп также намерен посетить мероприятие. Владимир Путин поддержал идею трехсторонней встречи, уточнив, что для этого необходимо определить повестку переговоров.
Си Цзиньпин
Сергей Лавров
Саммит АТЭС
Китай