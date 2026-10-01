Путин поддержал идею трехсторонней встречи с Трампом и Си Цзиньпином в Китае

Президент России Владимир Путин поддержал идею провести трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. Однако сначала необходимо определить повестку переговоров, подчеркнул российский президент.

«Надо понять, какова будет повестка дня для любых трехсторонних встреч, о чем мы будем говорить. Ну а в целом, любой диалог только на пользу»,— сказал Владимир Путин на форуме «Валдай».

Саммит АТЭС пройдет с 18 по 19 ноября в городе Шэньчжэнь. Российская сторона анонсировала переговоры Владимира Путина с Си Цзиньпином. Договоренностей по поводу трехсторонней встречи с участием Дональда Трампа пока не было, сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.