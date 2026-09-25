Трамп принял приглашение Си Цзиньпина посетить саммит АТЭС в Китае

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента США Дональда Трампа в Китай для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Американский президент принял приглашение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jacquelyn Martin / AP Фото: Jacquelyn Martin / AP

«Мы ожидаем еще две встречи с господином президентом в этом году: одну на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне, другую — на саммите G20 в Соединенных Штатах. Мы приветствуем визит президента и его супруги в Китай»,— сказал Си Цзиньпин на чайной церемонии в Белом доме (трансляция велась на YouTube-канале администрации США). Дональд Трамп ответил: «Мы посетим (саммит АТЭС.— “Ъ”). И мы будем много обсуждать».

Саммит АТЭС пройдет с 18 по 19 ноября в городе Шэньчжэнь. Его также посетит президент России Владимир Путин. У него запланированы переговоры с Си Цзиньпином. В МИД России допускали возможность трехсторонней встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа во время саммита.