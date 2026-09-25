Трамп принял приглашение Си Цзиньпина посетить саммит АТЭС в Китае
Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента США Дональда Трампа в Китай для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Американский президент принял приглашение.
Фото: Jacquelyn Martin / AP
«Мы ожидаем еще две встречи с господином президентом в этом году: одну на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне, другую — на саммите G20 в Соединенных Штатах. Мы приветствуем визит президента и его супруги в Китай»,— сказал Си Цзиньпин на чайной церемонии в Белом доме (трансляция велась на YouTube-канале администрации США). Дональд Трамп ответил: «Мы посетим (саммит АТЭС.— “Ъ”). И мы будем много обсуждать».
Саммит АТЭС пройдет с 18 по 19 ноября в городе Шэньчжэнь. Его также посетит президент России Владимир Путин. У него запланированы переговоры с Си Цзиньпином. В МИД России допускали возможность трехсторонней встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа во время саммита.
Практическая повестка переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина может выйти далеко за рамки тарифов. Среди ключевых вопросов американо-китайских отношений — санкции, доступ американского бизнеса в Китай, поставки редкоземельных металлов, искусственный интеллект, Тайвань, а также ситуации вокруг Ирана и Украины.
В октябре 2025 года США и Китай перед возможной встречей лидеров намеренно повышали ставки, превращая торговые меры в инструмент давления на переговорах. На встрече 30 октября 2025 года стороны связали решения по нескольким направлениям: США объявили о снижении пошлины на китайскую продукцию и возобновлении поставок сои, а Китай снял ограничения на экспорт редкоземельных металлов.