Дмитриев: первые контракты по поставкам дизеля подпишут в ближайшие дни
Представители России и США «в ежечасовом режиме» обсуждают вопрос поставок российского дизельного топлива на мировые рынки. Первые контракты будут подписаны в ближайшие дни, заверил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.
Стороны, по словам главы РФПИ, обсуждают вопрос очень активно и быстро. «Но настолько были раньше сожжены наши энергетические мосты, что мы активно их восстанавливаем прямо, я бы сказал, в ежечасовом режиме, решая очень много логистических вопросов о том, как это все быстро и эффективно реализовать»,— сказал господин Дмитриев на Российской энергетической неделе (цитата по «РИА Новости»).
Вечером 9 октября правительство России частично сняло эмбарго на экспорт дизеля, а Минфин США разрешил поставки топлива на полгода вперед. По данным российского правительства, на первом этапе планируется поставка 500 тыс. т топлива. Мировые цены на дизель упали на 5-6%, отмечал вице-премьер Александр Новак.