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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Черноземье

Снова продают активы обанкротившегося по иску Кержакова воронежского «Модуля»

На торги в форме публичного предложения повторно выставили производственный комплекс по переработке и хранению нефтепродуктов в поселке Панино Воронежской области, принадлежавший ООО «Модуль» Евгения Ванина и Владислава Добросоцкого. Компанию признали банкротом в мае 2025 года по иску футболиста Александра Кержакова. Начальная цена лота составляет 568,7 млн руб. На портале «Федресурс» опубликовано сообщение конкурсного управляющего Сергея Федосеева.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Цена будет снижаться поэтапно до 398,1 млн руб. Прием заявок на участие в торгах продлится с 22 октября по 9 декабря 2026 года. Итоги подведут не позднее 11 декабря. В состав лота входят производственные и административные здания, незавершенные строительные объекты, насосное и промышленное оборудование, системы пожарной охраны и два земельных участка.

В январе 2026 года торги по реализации активов «Модуля» за 512 млн руб. признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Тогда хотели продать производственный комплекс в Панино и квартиру площадью 68,7 кв. м в селе Борщево Панинского района за 225 тыс. руб. Позднее квартиру приобрел Алексей Шаршаков — договор купли-продажи заключили 2 февраля 2026 года.

  • ООО «Модуль» управляло проектом строительства завода по переработке нефти и газового конденсата в Панинском районе. В 2011–2012 годах учредитель компании Михаил Сурин получил от футболиста Александра Кержакова более 300 млн руб. на возведение предприятия, однако завод так и не был построен. В мае 2025 года Арбитражный суд Воронежской области по иску господина Кержакова признал компанию банкротом.

  • В 2016 году Ленинский райсуд Воронежа приговорил Михаила Сурина к четырем годам лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет). В марте 2017-го оставшийся срок в колонии бизнесмену заменили исправительными работами. В декабре 2020 года Михаил Сурин был досрочно освобожден.

Подробнее об уголовном деле Михаила Сурина — в публикации «Ъ-Черноземье».
Мария Свиридова