Снова продают активы обанкротившегося по иску Кержакова воронежского «Модуля»

ООО «Модуль» управляло проектом строительства завода по переработке нефти и газового конденсата в Панинском районе. В 2011–2012 годах учредитель компании Михаил Сурин получил от футболиста Александра Кержакова более 300 млн руб. на возведение предприятия, однако завод так и не был построен. В мае 2025 года Арбитражный суд Воронежской области по иску господина Кержакова признал компанию банкротом.