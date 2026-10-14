Снова продают активы обанкротившегося по иску Кержакова воронежского «Модуля»
Цена будет снижаться поэтапно до 398,1 млн руб. Прием заявок на участие в торгах продлится с 22 октября по 9 декабря 2026 года. Итоги подведут не позднее 11 декабря. В состав лота входят производственные и административные здания, незавершенные строительные объекты, насосное и промышленное оборудование, системы пожарной охраны и два земельных участка.
ООО «Модуль» управляло проектом строительства завода по переработке нефти и газового конденсата в Панинском районе. В 2011–2012 годах учредитель компании Михаил Сурин получил от футболиста Александра Кержакова более 300 млн руб. на возведение предприятия, однако завод так и не был построен. В мае 2025 года Арбитражный суд Воронежской области по иску господина Кержакова признал компанию банкротом.
В 2016 году Ленинский райсуд Воронежа приговорил Михаила Сурина к четырем годам лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет). В марте 2017-го оставшийся срок в колонии бизнесмену заменили исправительными работами. В декабре 2020 года Михаил Сурин был досрочно освобожден.