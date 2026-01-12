Никто не выкупил активы обанкротившейся по иску Кержакова воронежской нефтекомпании за 512 млн

Несостоявшимися признаны торги в форме публичного предложения по продаже активов воронежской нефтяной компании ООО «Модуль» Евгения Ванина и Владислава Добросоцкого. Ранее она обанкротилась по иску известного футболиста Александра Кержакова. Решение принято из-за отсутствия заявок на участие в тендере, сообщил конкурсный управляющий должника Сергей Федосеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Начальная цена активов составляла 512 млн руб. Новые торги пока не объявлялись.

Основной лот представлял собой производственный комплекс по переработке и хранению нефтепродуктов в воронежском райцентре Панино. Он был оценен в 511,9 млн руб. Вторым лотом за 225 тыс. руб. продавалась квартира площадью 68,7 кв. м в селе Борщево Панинского района.

Предыдущий тендер с начальной ценой 568,9 млн руб. также не состоялся из-за отсутствия заявок.

«Модуль» управлял проектом строительства завода по переработке нефти и газового конденсата в Панинском районе. В 2011–2012 годах учредитель компании Михаил Сурин получил от футболиста Александра Кержакова более 300 млн руб. на возведение предприятия. В итоге его так и не построили, а деньги спортсмену не вернули. В мае 2025 года Арбитражный суд Воронежской области по иску Александра Кержакова признал компанию банкротом и открыл в отношении нее конкурсное производство. В начале ноября суд продлил его на шесть месяцев.

В 2016 году Ленинский райсуд Воронежа приговорил Михаила Сурина к четырем годам лишения свободы за хищение в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет колонии). В марте 2017-го оставшийся срок в колонии бизнесмену заменили исправительными работами. В декабре 2020 года Михаил Сурин был досрочно освобожден.

Алина Морозова