Комплекс воронежской нефтяной компании попытаются продать за 512 млн рублей

Активы обанкротившейся воронежской нефтяной компании ООО «Модуль» Евгения Ванина и Владислава Добросоцкого снова выставили на торги — на этот раз в форме публичного предложения. Начальная цена имущества снизилась по сравнению с предыдущей продажей на 57 млн руб. Это следует из сообщения конкурсного управляющего Сергея Федосеева на «Федресурсе».

Основной лот стоимостью 511,8 млн руб. представляет собой производственный комплекс по переработке и хранению нефтепродуктов в воронежском райцентре Панино. В него входят система видеоконтроля, автомобильная дорога, лафетные вышки, насосные станции, скважина, канализационная сеть, а также разнообразное оборудование. Вторым лотом за 225 тыс. руб. продается квартира площадью 68,7 кв. м в селе Борщево Панинского района.

Заявки на участие в торгах принимаются до 31 декабря. Все это время цена реализации имущества будет снижаться на 5% от начальной каждые пять дней. Предыдущие торги в форме открытого аукциона за 569 млн руб. не состоялись, так как на них не было подано ни одной заявки.

ООО «Модуль» управляло проектом строительства завода по переработке нефти и газового конденсата в Панинском районе. В 2011–2012 годах учредитель компании Михаил Сурин получил от футболиста Александра Кержакова более 300 млн руб. на строительство нефтезавода. В итоге предприятие так и не построили, а деньги футболисту не вернули.

В мае 2025 года Арбитражный суд Воронежской области по иску Александра Кержакова признал компанию банкротом и открыл в отношении нее конкурсное производство. В начале ноября суд продлил его срок на шесть месяцев.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Модуль» было зарегистрировано в Панинском районе Воронежской области в сентябре 2006 года. Основной вид деятельности — производство нефтепродуктов. Уставный капитал — 50 млн руб. Контролирует компанию Евгений Ванин, которому принадлежит 75% долей, оставшимися 25% владеет Владислав Добросоцкий. Последние пять лет общество отработало с нулевыми финпоказателями.

В 2016 году суд признал Михаила Сурина виновным в хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет колонии) и приговорил его к четырем годам лишения свободы. В марте 2017-го оставшийся срок в колонии бизнесмену заменили исправительными работами. В декабре 2020 года Михаил Сурин был досрочно освобожден.

Егор Якимов