В чипе сидел «Кузнечик»
Почему Минцифры обяжет устанавливать на гаджеты российский алгоритм шифрования
В смартфоны с 5G подселят кузнечиков. Так называется отечественный алгоритм шифрования. Минцифры обяжет устанавливать его на все гаджеты, работающие в сетях пятого поколения. Требование станет обязательным с 2032 года, уточняет РБК.
«Кузнечик» должен повысить безопасность и устойчивость российских сетей связи, пояснил “Ъ FM” главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов:
«Это отечественная современная система, она нужна для защиты от прослушивания по радиоканалу. То есть при сотовой связи сигнал передается по воздуху, и чтобы его не перехватили, не прослушали, как раз она и нужна. Нужно понимать, что такие системы постоянно меняются в соответствии с новыми стандартами, и нужны они для того, чтобы защищаться от атакующих. Как пример, был стандарт GSM 2G, там использовался алгоритм A5, и на текущий момент он очень легко обходится, данные легко снимаются и перехватываются. Его использование сейчас абсолютно небезопасно».
Базовые станции связи Россия уже делает сама, и это оборудование поддерживает алгоритмы «Кузнечика». Но путь от станции до абонента еще требует доработки, говорят эксперты. И тут могут возникнуть сложности со смартфонами иностранного производства. Особенно это касается айфонов, отметил консультант по интернет-безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий:
«Разговоры о переходе на российскую криптографию в сетях связи общего пользования идут на моей памяти уже лет 20.
И каждый раз сроки сдвигаются по той причине, что у нас нет своей микроэлектроники, своих чипов, которые бы реализовывали российскую криптографию, и своих смартфонов.
Поэтому это скорее намерение государства идти в этом направлении. Данную норму можно трактовать двояко. Либо это де-факто запрет на применение в России любой техники, которая не поддерживает “Кузнечик” (а это, скорее всего, не только айфоны, но и техника Samsung, Google Pixel и многие другие устройства, может быть, даже решения наших китайских товарищей). Либо будет происходить определенная модернизация и демократизация требований ФСБ в сторону гражданского рынка. До недавнего времени все требования ФСБ в основном касались рынка B2B и на B2C практически не распространялись».
Алгоритмы «Кузнечика» нельзя внедрить через сим-карту. Систему шифрования встраивают только через чип модема, объясняют эксперты, а чипы сейчас в мире один из самых дефицитных товаров. Свои в России не делают. Властям придется договариваться с иностранными производителями, что в нынешних условиях непросто, отметил независимый IT-эксперт Александр Исавнин:
«Оборудование, которое сейчас делается для сетей 5G, не поддерживает этот стандарт на уровне аппаратного обеспечения.
Для этого его должны уметь поддерживать базовые станции и каждый телефон, точнее, не столько телефон, сколько чип, который обеспечивает связь 5G. Чипы делают буквально три компании в мире. Если американские и тайваньские производители не включат этот алгоритм в чипы, установленные в телефонах, то, скорее всего, использовать его не получится. И это политический момент. Здесь придется, наверное, договариваться с китайцами. Если они смогут делать такие телефоны, будет хорошо. Но пока не будет чипов, все будет демонстрацией. Чипов для сотовых телефонов у нас не делают».
ФСБ настаивала на отечественных средствах криптозащиты в сетях 5G еще семь лет назад. Но против выступал Минэкономразвития. В министерстве оценивали расходы операторов в 14 млрд руб. каждые три года.