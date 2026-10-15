В чипе сидел «Кузнечик»

Для этого его должны уметь поддерживать базовые станции и каждый телефон, точнее, не столько телефон, сколько чип, который обеспечивает связь 5G. Чипы делают буквально три компании в мире. Если американские и тайваньские производители не включат этот алгоритм в чипы, установленные в телефонах, то, скорее всего, использовать его не получится. И это политический момент. Здесь придется, наверное, договариваться с китайцами. Если они смогут делать такие телефоны, будет хорошо. Но пока не будет чипов, все будет демонстрацией. Чипов для сотовых телефонов у нас не делают».