Журналиста Сергея Соколова отпустили после допроса в статусе свидетеля

На допрос в ГСУ МВД Сергея Соколова привезли после обыска, который сегодня утром прошел в его квартире. На вопрос, зачем следственным органам понадобилось проводить обыск, если господин Соколов проходит по делу в качестве свидетеля, адвокат Анна Ставицкая сказала, что «так иногда бывает», что у свидетелей тоже проводится обыск.