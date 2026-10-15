Журналиста Сергея Соколова отпустили после допроса в статусе свидетеля
В главном следственном управлении МВД России по Москве допросили Сергея Соколова, главного редактора «Новой газеты» (объявлена иностранным агентом). Допрос занял примерно 1,5 часа. По итогу с господина Соколова взяли подписку о неразглашении и отпустили в статусе свидетеля. Об этом «Ъ» сообщила адвокат журналиста Анна Ставицкая.
По словам адвоката, Сергея Соколова допрашивали по уголовному делу о незаконном использовании персональных данных, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 272.1 УК). 10 апреля Тверской суд Москвы арестовал по этому делу журналиста издания Олега Ролдугина. 2 июня суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.
На допрос в ГСУ МВД Сергея Соколова привезли после обыска, который сегодня утром прошел в его квартире. На вопрос, зачем следственным органам понадобилось проводить обыск, если господин Соколов проходит по делу в качестве свидетеля, адвокат Анна Ставицкая сказала, что «так иногда бывает», что у свидетелей тоже проводится обыск.
9 апреля по уголовному делу, по которому сегодня допросили Сергея Соколова, проводился обыск в заднии редакции «Новой газеты» (объявлена иноагентом) в Потаповском переулке. По словам Анны Ставицкой, в тот день господина Соколова опрашивали, но сегодня решили допросить еще раз.
ГСУ МВД по Москве возбудило уголовное дело о незаконном использовании персональных данных, совершенное группой лиц, 10 марта. По версии следствия, при подготовке материалов журналисты издания использовали «информационные ресурсы с персональными данными». Журналист Олег Ролдугин на заседании по избранию меры пресечения заявил суду, что виновным себя по предъявленным обвинениям не признает.