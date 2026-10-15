Путин поучаствовал в форуме-съезде «Деловой России»

Владимир Путин напомнил, что в этом году «Деловая Россия» отмечает 25-летие, и поздравил организацию с юбилеем. «Она превратилась в одно из ведущих авторитетных бизнес-объединений нашей страны… За четверть века ваша организация объединила активный, динамично развивающийся, растущий бизнес практически во всех отраслях»,— сказал президент.