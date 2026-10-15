Легальный рынок БАДов в России вырос вчетверо за три года
Количество производителей биологически активных добавок (БАД), работающих на российском рынке, с момента запуска обязательной маркировки увеличилось почти в четыре раза. Если в октябре 2023 года в системе «Честный знак» были зарегистрированы 718 производителей, то к концу 2023 года их число выросло до 1058, в 2024 году — до 1782, в 2025 году — до 2388, а к сентябрю 2026 года — до 2753, сообщили в ЦРПТ (оператор системы «Честный знак»).
Параллельно с числом игроков кратно вырос и ассортимент продукции, отмечает руководитель направления БАДов и спортивного питания ЦРПТ Любовь Андреева. До введения маркировки в системе было описано около 12 тыс. товарных карточек БАДов. К концу 2023 года показатель достиг 36 тыс., в 2024 году — 102 тыс., а по итогам сентября 2026 года ассортимент превысил 134 тыс. видов продукции.
По словам госпожи Андреевой, такая динамика обусловлена активным импортозамещением и расширением линеек со стороны отечественного бизнеса. Лидерами по регистрации новых производств стали Москва (702 компании), Подмосковье (173) и Санкт-Петербург (157).
Внедрение обязательной маркировки привело к существенному обелению отрасли. По расчетам ВШЭ, доля нелегального оборота в сегменте БАДов снизилась с 31,9% в 2023 году до 5,6% (в натуральном выражении) по итогам 2025 года. Дополнительные доходы бюджета от вывода рынка из тени за этот период оцениваются в 25,2 млрд руб.