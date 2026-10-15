Легальный рынок БАДов в России вырос вчетверо за три года

Количество производителей биологически активных добавок (БАД), работающих на российском рынке, с момента запуска обязательной маркировки увеличилось почти в четыре раза. Если в октябре 2023 года в системе «Честный знак» были зарегистрированы 718 производителей, то к концу 2023 года их число выросло до 1058, в 2024 году — до 1782, в 2025 году — до 2388, а к сентябрю 2026 года — до 2753, сообщили в ЦРПТ (оператор системы «Честный знак»).