На тамбовского губернатора навел кокаин
Экс-глава тамбовского филиала «Газпрома» предстанет перед судом по делу о наркотиках
13.10.2026, 20:05
Как стало известно “Ъ”, до суда дошло уголовное дело о хранении наркотиков в крупном размере в отношении бывшего главы ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова. Топ-менеджера задержали в начале прошлого года по подозрению в употреблении кокаина и заключили под стражу. Под домашний арест его отпустили после дачи показаний о взятках его друга Максима Егорова, который работал губернатором Тамбовской области в 2021–2024 годах. Из-за этого бывший глава региона оказался под стражей. Рассмотрение его дела уже идет к завершению.
В Ленинском райсуде Тамбова в этот четверг, 15 октября, начинается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова и экс-руководителя областной газораспределительной организации «Водгазхоз» Руслана Брагарника. Им вменяется приобретение и хранение наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Романа Стефанова и Руслана Брагарника задержали в марте прошлого года. По неофициальной информации, оперативники местного УМВД тогда изъяли у них кокаин, после чего топ-менеджеры оказались под стражей. Уголовное дело стоило им должностей: помимо увольнения обоих фигурантов с постов руководителей предприятий господин Стефанов также был освобожден от обязанностей руководителя штаба общественной поддержки «Единой России» в Тамбовской области и от роли координатора партийных проектов.
В СИЗО бывший глава тамбовского филиала «Газпрома» провел полтора месяца, после чего был освобожден под домашний арест.
Как выяснилось к середине лета прошлого года, господин Стефанов рассказал следствию, что давал взятки своему близкому приятелю Максиму Егорову, который возглавлял Тамбовскую область в 2021–2024 годах.
Согласно его признаниям, он якобы оплачивал для главы региона договор долевого участия в строительстве квартиры в Москве, содержание загородного дома и отпуск в Крыму. Незаконные вознаграждения, оцененные в 84 млн руб., по его словам, предназначались за общее покровительство по службе.
Господина Егорова по ходатайству Следственного комитета заключили под стражу в июле прошлого года. Пять месяцев назад дело о получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) начал рассматривать Сосновский райсуд Тамбовской области. Экс-губернатор до сих пор находится в СИЗО. Вину господин Егоров не признает и утверждает, что никак не мог влиять на карьеру Романа Стефанова в структурах «Газпрома».
В свою очередь, бывший руководитель «Водгазхоза» Руслан Брагарник был освобожден под домашний арест лишь в сентябре. Его защита неоднократно жаловалась на продление ареста, который, с точки зрения адвокатов, был необоснован с учетом положительных характеристик обвиняемого и акта медицинского освидетельствования, не выявившего наркотических средств в биологических материалах после его задержания.
Оперативно выяснить отношение Романа Стефанова к обвинению “Ъ” не удалось. Его адвокат Игорь Жмаев от комментариев отказался.
По сведениям собеседников “Ъ”, недавно господин Стефанов безуспешно пытался восстановиться в должности руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» и взыскать с предприятия средний заработок за время вынужденного прогула.
Кстати, при увольнении в марте 2025 года ему выплатили выходное пособие в размере трех среднемесячных доходов на сумму более 1,9 млн руб.
Защитник Максима Егорова Лариса Гусева сказала “Ъ”, что Роман Стефанов дал показания на процессе над ее доверителем. «На все вопросы защиты он ответил "не помню" и "не знаю". На вопросы, за что давал взятки и каким образом Максим Егоров мог влиять на его карьерный рост в "Газпроме", он тоже не ответил»,— пояснила адвокат, подчеркнув, что у защиты есть чем опровергнуть все доводы обвинения. По ее словам, на следующем заседании по делу Максима Егорова начнутся прения.