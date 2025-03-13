Суд отправил в СИЗО руководителя подразделения «Газпрома» в Тамбове

Объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области сообщила о заключении под стражу руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов». Его обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» является Роман Стефанов. Согласно пресс-релизу суда, фигуранту дела предстоит пробыть в СИЗО как минимум до 10 мая.

По неофициальной информации, господина Стефанова задержали в начале недели вместе с руководителем областного «Водгазхоза» Русланом Брагарником. У задержанных якобы был изъят кокаин. В правоохранительных органах эту информацию не комментировали.

Роман Стефанов родился в ноябре 1979 года. В 1997–2004 годах он служил в вооруженных силах РФ, после чего в течение восьми лет работал на различных должностях в государственных структурах и компаниях Краснодарского края. В 2013-м господин Стефанов стал советником гендиректора ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», а через год директором филиала ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго». В дальнейшем он работал в ООО «Черноморнефтегаз Добыча» и в ПАО «Севастопольгаз». Генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Роман Стефанов стал в декабре 2021 года.

UPD: Ленинский райсуд также отправил под стражу Руслана Брагарника, обвиняемого по той же статье. Он также пробудет в СИЗО как минимум до 10 мая.

Владимир Зоркий