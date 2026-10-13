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Северо-Запад

Приемка обернулась сроком

Бывшего начальника отдела военпредства Минобороны осудили на девять лет за взятку

13.10.2026, 18:50
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему начальнику отдела 127-го военного представительства Минобороны Андрею Максимычеву, признанному виновным в получении взятки при контроле за исполнением гособоронзаказа. За покровительство петербургскому предприятию АО «РНИИ "Электронстандарт"» он, по данным следствия, получил 6,6 млн рублей. Суд назначил ему девять лет колонии строгого режима и постановил конфисковать сумму взятки. Ранее по этому делу проходила также бывшая подчиненная Максимычева. Это уже второй приговор бывшему сотруднику 127-го военного представительства, о котором стало известно за последнюю неделю.

Евгений Павленко / Коммерсантъ

О вынесении приговора Андрею Максимычеву 13 октября сообщило Главное военное следственное управление СКР. Бывшего начальника отдела признали виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Как установили следствие и суд, АО «РНИИ „Электронстандарт"» в рамках государственного оборонного заказа заключило с государственным заказчиком многомиллионные контракты на изготовление специальных изделий. Контролировать их исполнение должен был Андрей Максимычев. В период с 2015 по 2020 год он получил от представителя предприятия 6,6 млн рублей за общее покровительство и попустительство при осуществлении контроля за изготовлением продукции.
Суд назначил бывшему сотруднику Минобороны девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ему также запретили в течение пяти лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций. Более 6,6 млн рублей суд постановил взыскать с него в доход государства в порядке конфискации. На имущество осужденного общей стоимостью более 14 млн рублей ранее был наложен арест для обеспечения имущественных взысканий.

АО «РНИИ "Электронстандарт"» — петербургское предприятие, входящее в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех». Предприятие является головной организацией по стандартизации оборонной продукции в части электронной компонентной базы. Институт, история которого начинается с 1943 года, специализируется в том числе на испытаниях отечественных и зарубежных электронных компонентов, проверке их надежности и устойчивости к внешним воздействиям. Предприятие также занимается анализом отказов радиоэлектронной аппаратуры, выявлением контрафактных компонентов и разработкой технических стандартов для отрасли.

О завершении следственных действий по делу Максимычева стало известно еще в мае 2025 года. Его задержали 19 декабря 2024 года, а на следующий день заключили под стражу. Вместе с ним по делу проходила его бывшая подчиненная Олеся Грицкова. Обоим вменяли получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. На момент завершения следственных действий Максимычев и его защитник знакомились с материалами уголовного дела.
По первоначальным данным следствия, в 2015–2020 годах бывший начальник отдела военного представительства совместно с Грицковой получил от представителя РНИИ «Электронстандарт» 5,6 млн рублей за общее покровительство при выполнении оборонных контрактов. В новом сообщении СКР сумма незаконного вознаграждения увеличилась до 6,6 млн рублей, при этом Олеся Грицкова в нем не упоминается. Причины изменения суммы взятки и дальнейшая процессуальная судьба Грицковой в сообщении ведомства не раскрываются.
Это уже второй приговор бывшему сотруднику 127-го военного представительства Минобороны за последнюю неделю. Как ранее сообщал «Ъ», 6 октября суд приговорил к четырем годам колонии строгого режима бывшего ведущего специалиста по контролю и приемке продукции Андрея Меньшикова. По данным следствия, с 2014 по 2020 год он получил более 5,5 млн рублей от генерального директора АО «ВНИТИ ЭМ» Сергея Турусова за покровительство при исполнении оборонных контрактов.
В 2013–2023 годах ВНИТИ ЭМ заключил более 20 многомиллионных контрактов на производство и поставку систем управления. Контроль качества продукции был возложен на Меньшикова. Помимо четырех лет колонии, суд назначил ему штраф в размере более 5,5 млн рублей и запретил в течение шести лет занимать должности в органах государственной власти, государственных учреждениях и организациях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Первоначально следователи оценивали сумму полученной им взятки более чем в 7,5 млн рублей. Сведений о процессуальной связи дел Меньшикова и Максимычева следствием не приводилось.
Коррупция

Авторы

  • Полина Пучкова
    Полина Пучкова
    корреспондент отдела политики и общества