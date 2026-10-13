Приемка обернулась сроком

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АО «РНИИ "Электронстандарт"» — петербургское предприятие, входящее в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех». Предприятие является головной организацией по стандартизации оборонной продукции в части электронной компонентной базы. Институт, история которого начинается с 1943 года, специализируется в том числе на испытаниях отечественных и зарубежных электронных компонентов, проверке их надежности и устойчивости к внешним воздействиям. Предприятие также занимается анализом отказов радиоэлектронной аппаратуры, выявлением контрафактных компонентов и разработкой технических стандартов для отрасли.