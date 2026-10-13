Приемка обернулась сроком

В 2013–2023 годах ВНИТИ ЭМ заключил более 20 многомиллионных контрактов на производство и поставку систем управления. Контроль качества продукции был возложен на Меньшикова. Помимо четырех лет колонии, суд назначил ему штраф в размере более 5,5 млн рублей и запретил в течение шести лет занимать должности в органах государственной власти, государственных учреждениях и организациях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Первоначально следователи оценивали сумму полученной им взятки более чем в 7,5 млн рублей. Сведений о процессуальной связи дел Меньшикова и Максимычева следствием не приводилось.