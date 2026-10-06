В Петербурге бывшего специалиста военного представительства приговорили к 4 годам за взятки

Суд в Санкт-Петербурге приговорил бывшего ведущего специалиста по контролю и приемке продукции 127-го военного представительства Андрея Меньшикова. Его признали виновным в получении особо крупной взятки, сообщили в СКР. Подсудимому также назначили штраф в 5,5 млн руб., суд сохранил арест имущества на сумму более 14 млн руб.

Дело связано с контролем поставок АО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения» (ВНИТИ ЭМ). Институт поставлял представительству системы управления с 2013 по 2023 год, всего с предприятием заключили более 20 контрактов.

Как установило следствие, в 2014-2020 годах гендиректор «ВНИТИ ЭМ» Сергей Турусов дал взятку в размере более 5,5 млн руб. Меньшикову за покровительство при выполнении работ. Изначально следователи считали, что сумма взятки превышала 7,5 млн руб.

Никита Черненко