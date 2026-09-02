Склады в Казахстане переведут трафик в Китай

Ozon предложил российским продавцам хранить товары в Казахстане. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале. По оценке маркетплейса, это не должно сильно повлиять на сроки доставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«Расстояния больше, чем обычно, но сроки для клиентов приемлемые. Например, в Екатеринбург привозим заказы в среднем за 4-5 дней», — добавили в Ozon. “Ъ FM” отправил в компанию запрос и ожидает ответа. До конца сентября 2026-го маркетплейс не берет отдельную плату за перевозку грузов в Алматы и Астану. Ограничений по объему поставок нет. Но покупателям из Москвы таких товаров придется ждать слишком долго, говорит аналитик Data Insight Сергей Семко:

«Решение своевременное и логичное — возможность вывезти товары для селлеров очень важна. Склады в Казахстане относительно небольшие, у них есть предельная емкость, которая ограничит объем. Ozon говорит, что в Екатеринбург доставка за 4-5 дней, но там относительно близко. До Москвы, скорее всего, будут везти на 2-3 дня дольше. Это существенно удорожает доставку. Главный фактор — сколько будет стоить хранение и доставка суммарно.

Новые издержки лягут на селлеров, а потом перейдут к потребителям. Часть продавцов заинтересуется — это гарантия, что их склад не сожгут без компенсации. Сейчас у всех сложности со сроками. У Wildberries из-за масштаба повреждений проблем больше. Но эти две площадки дают максимальный трафик и продажи, поэтому селлеры с ресурсами продолжат с ними работать».

Масштабные атаки на склады Ozon начались в конце августа 2026 года. Беспилотники ударили по центрам в Махачкале, Краснодаре, Адыгейске, Белгороде, а также Оренбургской, Ростовской и Самарской областях. Из последнего пришлось эвакуировать 500 человек. Хранение товаров в Казахстане может стать решением, но продавцы все равно предпочтут искать другие варианты, говорит селлер Виталий:

«Идея неплохая, но применима к разному товару. Если товар мелкий, до 30 сентября Ozon дает возможность завозить бесплатно. Но какие тарифы будут после — неизвестно. Для среднего товара нужны паллеты или фуры. Рынок потребления — это Москва и Дальний Восток. В Москве главное — скорость доставки. Покупатель выберет товар, который приедет быстрее. У селлера будет отток покупателей».

Чтобы не полагаться только на крупные склады, Ozon придумал еще одно решение: с 10 сентября более 80 тыс. пунктов выдачи по всей стране начнут работать как мини-склады. Там можно хранить товары, а клиенты могут заказывать их напрямую. Но для владельцев ПВЗ это неоправданные риски, говорит основатель «Клуба партнеров на маркетплейсах» Илья Бухарин:

«Плюсов множество, но владельцы ПВЗ не рады нововведению. Ozon обещает дополнительную нагрузку с доходом около 15 тыс. руб. в месяц. Владельцы считают эту сумму несопоставимой с трудозатратами и ответственностью. Для селлеров непросто и недешево отгружать товары в Казахстан, поэтому их будут задействовать либо крупные ритейлеры, либо те, кто уже работает с казахстанским рынком.

Я бы использовал эту опцию как страховку — держал бы в Казахстане базовый сток по ходовым артикулам, чтобы не потерять продажи при коллапсе. Может получиться, что срок доставки в Москву из Казахстана будет таким же, как из Китая. Тогда клиенты будут заказывать из Китая, игнорируя российских селлеров. И единственным выбором станет цена — и это может быть преимуществом Китая».

Wildberries также намерен активно развивать логистические центры в Казахстане. В начале августа власти страны сообщили о планах маркетплейса построить 260 тыс. кв. м складов в республике.

Астон О'Салливан