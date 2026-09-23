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Для капремонта Северного обхода Тамбова ищут подрядчика за 238,5 млн рублей

ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства» ищет подрядчика для капитального ремонта автодороги Р-208 Тамбов — Пенза в районе Северного обхода облцентра. Протяженность участка составляет почти 10 км, начальная цена контракта — 238,5 млн руб. Соответствующая информация появилась в ЕИС «Закупки».

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Согласно проектной документации, работы на объекте должны начаться 1 апреля 2027 года и завершатся 15 июля 2027 года.

Победителю предстоит провести подготовку территории: демонтировать барьерные ограждения, дорожные знаки и светофоры, благоустроить земли постоянного отвода и переустроить инженерные коммуникации — линии электроснабжения, связи и водопровод. Также предусмотрена техническая рекультивация территории.

Основной этап будет включать земляные работы, устройство дорожной одежды, водоотвода и водопропускных труб. Помимо этого, предусмотрены обустройство дороги, мероприятия по организации и обеспечению безопасности движения и устройство линии электроосвещения.

Источник финансирования — федеральный бюджет. Заявки на участие в торгах принимаются до 8 октября. Итоги открытого конкурса подведут 13 октября.

В июле «Ъ-Черноземье» сообщал, что ООО «Алтайский асфальт» выиграло подряд на строительство инженерной инфраструктуры, автодорог и проездов в границах жилой застройки от улицы имени Павла Строганова до улицы Советской в Тамбове. Работы компания выполнит по начальной цене 294,6 млн руб.

Мария Свиридова