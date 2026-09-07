Воронежское СМУ-90 обновит три тамбовских поста весоконтроля за 433 млн

Областное казенное учреждение «Тамбовавтодор» заключило три контракта с воронежским ООО «СМУ-90» на капитальный ремонт дорог регионального (межмуниципального) значения. Подрядчику также предстоит провести модернизацию постов весогабаритного контроля с их последующим содержанием. Общая сумма соглашений составила 433,2 млн руб. — по 144,4 млн руб. на каждый из трех лотов. Компания единственная участвовала в аукционах и не снижала начальные цены контрактов. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Модернизации подлежат пункты весогабаритного контроля на следующих отрезках автодорог:

«Мичуринск — Липецк» (13+100 км);

«Каспий» — Жердевка — Токаревка — Мордово — Мельгуны — Волчки — «Орел — Тамбов» (18+400 км);

«Тамбов — Котовск» (12+900 км).

Реализация каждого контракта разделена на 28 этапов. Согласно техническому заданию, подрядчик должен провести проектно-изыскательские работы, включая прохождение государственной экспертизы проектной документации для подтверждения достоверности сметной стоимости капитального ремонта.

Полностью завершить весь комплекс работ и последующее обслуживание объектов необходимо до 30 ноября 2029 года. Финансирование осуществляется за счет областного бюджета.

По данным Rusprofile, ООО «СМУ-90» зарегистрировано в Воронеже в ноябре 2008 года для строительства автомобильных дорог и магистралей. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Директор — Александр Сотников. Учредителями в равных долях являются Айк Агаронян и Вардан (Айкович) Агаронян. Выручка компании в 2025 году достигла 10 млрд, чистая прибыль — 272 млн руб.

В августе стало известно, что воронежское ООО «СМУ-90» получило контракты на ремонт участков дорог на улицах Крупской и 30 лет Октября в Семилуках Воронежской области. Контракты заключены по начальным ценам 36,2 млн и 23,7 млн руб. соответственно.

Кабира Гасанова