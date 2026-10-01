Коммунисты хотят провести митинг в Петербурге после отмены ограничений

В администрацию Калининского района Санкт-Петербурга поступила заявка на проведение массового мероприятия, посвященного защите прав граждан и критике рыночной системы. Шествие с последующим митингом под названием «Антикапитализм - 2026» намерены провести петербургские коммунисты совместно с молодежным крылом партии (ЛКСМ РФ). Это, вероятно, первое в городе заявление на массовое мероприятие после отмены ограничений, введенных в Петербурге в 2020 году в период пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление городского правительства перестало действовать 1 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербургские коммунисты хотят провести первый в городе митинг после отмены коронавирусных ограничений

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Петербургские коммунисты хотят провести первый в городе митинг после отмены коронавирусных ограничений

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«С сегодняшнего дня, как сообщается, в городе отменены ковидные ограничения. Мы требовали этого несколько лет, дошли до Верховного суда. И вот этот вопрос решился. Теперь серьезных оснований для отказа, на наш взгляд, нет. Рассчитываем на то, что нам дадут возможность беспрепятственно провести акцию. Мы всегда выступаем за законные методы работы»,— написал в соцсетях пресс-секретарь петербургского отделения КПРФ Александр Рогожкин.

Господин Рогожкин в беседе с корреспондентом «Ъ Северо-Запад» уточнил, что организаторы ожидают порядка 300 участников. Также они намерены использовать звуковое оборудование, флаги и плакаты.

Петербургские коммунисты одни из немногих, кто пытался добиться отмены ограничений на проведение массовых мероприятий в течение шести лет. В ходе судебных разбирательств они дошли до Верховного суда, но добиться успеха им не удалось.

Ограничения на проведение крупных массовых мероприятий в Петербурге действовали с марта 2020 года. Из-за них, в частности, городские власти отказывали в проведении акций оппозиционных объединений. О намерениях отменить ограничения в Смольном сообщили 26 сентября. Решение приняли на основании предписания главного государственного санитарного врача города и Ленинградской области Наталии Башкетовой.

Константин Леньков