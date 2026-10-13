Оружие спустилось с гор
Рабочая партия Курдистана покидает лагеря на севере Ирака
13.10.2026, 15:55
Отряды Рабочей партии Курдистана (РПК) покинули четыре военных лагеря, расположенных вблизи турецкой границы на севере Ирака. Об этом Анкара сообщила 12 октября, указывая на то, что леворадикальная организация, которая вела вооруженную борьбу с турецкими властями с 1980-х годов, сделала этот шаг в рамках самоликвидации. О самороспуске верхушка РПК объявила еще в прошлом году, однако впоследствии притормозила процесс. Вывод сил с севера Ирака показал, что курдские отряды готовы сложить оружие и прекратить борьбу с турецким правительством.
Боевики РПК покинули свои позиции у границы с Турцией, сообщили 12 октября турецкие спецслужбы. В их заявлении говорится, что леворадикальная организация вывела силы из четырех лагерей в Метине — высокогорной местности в Иракском Курдистане, где отряды РПК годами скрытно переходили турецко-иракскую границу для совершения диверсий в юго-восточной части Турции. Как подчеркнула Анкара, курдские отряды покинули лагеря «в рамках проекта по укреплению национальной солидарности и общественной интеграции» членов РПК.
Отмечается, что в отношении членов организации, которые захотят вернуться в Турцию, будет действовать амнистия.
С официальным заявлением о самороспуске верхушка РПК выступила еще 12 мая 2025 года после долгих переговоров с турецким руководством. Командование РПК тогда сообщило, что складывает оружие, потому что многолетняя борьба против Турции принесла свои плоды — «нарушила политику отрицания и уничтожения» курдского этноса, а также вывела все его проблемы «на уровень демократических решений». В РПК подчеркнули, что борьба за права курдского народа в Турции переходит в политическую сферу.
Уже через два месяца после этого на северо-востоке Ирака прошла церемония уничтожения оружия РПК. Она была организована в районе пещеры Джасана — историческом месте, в котором в 1920-х годах укрывался один из тогдашних лидеров курдского национально-освободительного движения Махмуд Барзанджи. Группа членов РПК тогда в присутствии иностранных журналистов, а также турецких и иракских силовиков символически сожгла в костре стрелковое оружие, задекларировав тем самым свои мирные намерения. Однако затем процесс демилитаризации застопорился. По одной из версий — из-за конфликта, начавшегося 28 февраля 2026 года с американо-израильских ударов по Ирану.
В апреле этого года глава Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Ибрагим Калын представил Великому национальному собранию (парламенту) Турции детальный отчет о состоянии мирного процесса с РПК, в котором указано, что курды так и не перешли к реальным действиям в рамках процесса разоружения: группировка, согласно этим оценкам, пытается сохранить свой боевой потенциал, базы в горах Ирака и командный состав, ограничиваясь вялотекущим диалогом с Анкарой.
В то же время, по мнению MIT, командование РПК решило выторговать у Турции уступки по широкому кругу вопросов — от изменений в турецкой конституции в пользу курдского населения до освобождения из турецкой тюрьмы основателя и идеолога РПК Абдуллы Оджалана в рамках масштабной амнистии.
В итоге Турция пошла навстречу своим противникам. 10 августа 2026 года Великое национальное собрание официально утвердило закон о реинтеграции РПК в мирную жизнь. Этот документ закладывает легальную основу для прекращения преследования боевиков радикальной организации в турецкой юрисдикции. Он предусматривает освобождение из турецких тюрем членов РПК, отбывающих сроки по легким статьям, связанным, например, с финансированием группировки или пропагандой ее идеологии, а также прекращение расследований против находящихся на свободе членов РПК, которые добровольно сложат оружие и в течение установленного срока сдадутся властям.
На первом этапе принятый в Турции закон должен затронуть около 3,5 тыс. заключенных (почти треть от общего числа тех, кто отбывает наказание в Турции за связи с РПК).
Однако пока инициатива с амнистией находится в подвешенном состоянии. Она вступит в полную силу только после того, как Совет национальной безопасности Турции (конституционный орган страны, определяющий государственную политику в сфере безопасности) официально подтвердит, что РПК как боевая единица завершила разоружение и ликвидировала инфраструктуру. Именно для демонстрации турецким властям реальных подвижек в этом процессе курдская группировка вывела свои силы из пограничной зоны в Ираке, переместив их на юго-восток Иракского Курдистана.