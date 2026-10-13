Оружие спустилось с гор

Уже через два месяца после этого на северо-востоке Ирака прошла церемония уничтожения оружия РПК. Она была организована в районе пещеры Джасана — историческом месте, в котором в 1920-х годах укрывался один из тогдашних лидеров курдского национально-освободительного движения Махмуд Барзанджи. Группа членов РПК тогда в присутствии иностранных журналистов, а также турецких и иракских силовиков символически сожгла в костре стрелковое оружие, задекларировав тем самым свои мирные намерения. Однако затем процесс демилитаризации застопорился. По одной из версий — из-за конфликта, начавшегося 28 февраля 2026 года с американо-израильских ударов по Ирану.