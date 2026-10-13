Акции АФК «Система» выросли на 5% на новостях о продаже доли в «Медси»
13.10.2026, 11:13
Акции АФК «Система» на торгах Мосбиржи в 11:10 подорожали на 5,06% — до 7,74 руб. за штуку. Так котировки компании отреагировали на сообщение о продаже 4,85% в сети клиник «Медси» Альфа-банку.
После сделки у АФК «Система» остается еще 90,64% «Медси». Остальные 4,51% в компании контролирует топ-менеджмент. Сумма сделки с Альфа-банком не раскрывается. Инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий в беседе с «Ъ» оценил долю в «Медси» в 4-5 млрд руб., гендиректор Центральной поликлиники на Ленинградке Мария Коломенцева — в 3,5 млрд руб.