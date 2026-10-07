«Единая Россия» одобрила смену председателя заксобрания Свердловской области

Новым председателем законодательного собрания Свердловской области станет руководитель исполнительного комитета регионального отделения «Единой России» Дмитрий Жуков. Соответствующее решение одобрил президиум политсовета реготделения партии, рассказали «Ъ-Урал» участники заседания. Господин Жуков сменит на посту спикера Людмилу Бабушкину, которая возглавляла однопалатное заксобрание с момента объединения областной думы и палаты представителей в 2011 году. В новом созыве она займет пост первого вице-спикера.

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«Бабушкину не выдвигали на голосование, президиум выбирал между Жуковым и Клименко (Михаилом, вице-спикер в прошлом созыве.— "Ъ-Урал".)»,— пояснил собеседник.

Дмитрию Жукову 49 лет, он уроженец Серова (Свердловская область). В 2001 году окончил Уральскую академию государственной службы, с 2002 года работал главным юристом в компании «Курганская хлебная база», с 2004-го — начальником торгового отдела компании «Серов-птица», с 2005-го — директором компании «Автоцентр-Серов», в 2010-2014 годах — коммерческим директором компании «Птицефабрика Первоуральская».

Господин Жуков в 2004 и 2012 годах избирался в думу Серова, в 2013 году баллотировался в свердловское заксобрание по Серовскому одномандатному округу от «Справедливой России», однако набрал всего 5,1 тыс. голосов, уступив первое место единороссу Сергею Семеновых (10,8 тыс.). В 2015 году устроился общественным советником главы администрации Северного управленческого округа региона, в 2016-м стал представлять Серовский округ в областном заксобрании (избрался от «Единой России»). На выборах он набрал 19,7 тыс. голосов и обошел своего оппонента от «Справедливой России» Сергея Семеновых (10,5 тыс.). В 2019 году утвержден руководителем исполкома свердловского реготделения «Единой России», в 2021 году переизбрался в областной парламент (получил поддержку 25,6 тыс. человек), опередив своего конкурента из КПРФ Игоря Чудова (13,3 тыс.). В 2022 году получил пост первого вице-спикера, который стал вакантным после перехода Виктора Шептия в Совет Федерации в качестве представителя губернатора.

Всего на выборах в заксобрание Свердловской области проголосовали 1 587 003 избирателя (явка составила 47,82%). Во всех 25 одномандатных округах победу одержали политики от «Единой России» с результатом от 14,9 тыс. до 40 тыс. голосов. По итогам голосования за списки кандидатов по единому округу партии власти досталось 11 мест (ее кандидатов одобрили 669 137 человек; 42,26%), КПРФ — пять (304 478; 19,23%), «Новым людям» — четыре (226 527; 14,31%), ЛДПР — три (178 806; 11,29%), «Справедливой России» — два (152 795; 9,65%).

«Единая Россия» увеличила фракцию в новом созыве заксобрания по сравнению с прошлым с 33 депутатов до 36, «Новые люди» — с двух до четырех, ЛДПР — с двух до трех. Значительной части своих представителей лишились КПРФ и «Справедливая Россия»: количество коммунистов снизилось с девяти до пяти, справороссов — с четырех до двух.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев