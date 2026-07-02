Задержанный во Франции танкер Tagor покинул стоянку

Составлено ИИ-Ассистентъ

Задержание танкеров, которые власти западных стран считают частью российского «теневого флота», стало частью комплексной политики, направленной на усиление санкционного давления. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявлял, что Париж «не потерпит нарушений» санкционного режима, а такая деятельность помогает финансировать военную операцию на Украине. Великобритания также выражала намерение не позволять скрываться за схемами «теневого флота» тем, кто способствует финансированию военных действий.

Западные страны предпринимают различные шаги для борьбы с «теневым флотом». Например, в ноябре 2025 года Евросоюз обсуждал дополнительные санкции против таких судов, а также активизацию взаимодействия со странами, регистрирующими их, и привлечение к контролю портовых государств. Франция и Германия вносили предложения о предоставлении европейским ВМС права останавливать суда без флагов и конфисковывать их. В феврале 2026 года сообщалось, что Малайзия задержала два танкера, подозреваемых в незаконной перевозке нефти, и арестовала их капитанов, при этом стоимость изъятой нефти превысила $129,9 млн.

Хотя российские власти последовательно называют такие задержания незаконными и считают их «пиратством», возможности Москвы напрямую реагировать на них ограничены. В таких случаях Россия может добиваться освобождения своих граждан, если они входят в состав экипажа и задержаны на берегу. Однако если капитан и экипаж иностранные, а груз уже продан иностранному покупателю в порту отгрузки, формально Россия может быть не стороной этих отношений. В таких ситуациях защиту интересов судна берет на себя государство флага. Еврокомиссия при этом предложила странам Евросоюза самостоятельно решать, следовать ли примеру США в отношении российских танкеров.