Как западные страны боролись с «теневым флотом»

25 июня Франция сообщила о задержании танкера Deliver у берегов Сицилии. Он следовал из порта в Приморске в Сингапур под флагом Камеруна. Французские власти объяснили, что судно относилось к так называемому российскому теневому флоту. Какие еще суда и под каких предлогом задерживали за последний год — в подборке “Ъ”.

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Фото: Stephane Mahe / Reuters Boracay

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Хронология событий

Октябрь 2025 года:

1 октября нефтяной танкер Boracay под флагом Бенина, следовавший из Ленинградской области в Вадинар на северо-западе Индии, был перехвачен французскими военными в нейтральных водах недалеко от западного побережья Франции. По версии французских властей, экипаж не предоставил доказательств национальной принадлежности судна и «не выполнил приказы». После пятидневного ареста судно отпустили.

Январь 2026 года:

7 января в северной части Атлантического океана США задержали танкер Marinera, его конвоировали к берегам Шотландии. Он шел под флагом России, ранее перевозил венесуэльскую нефть и был зарегистрирован в Гайане под названием Bella-1. Судно сменило наименование после начала преследования американскими военными в Карибском бассейне. США объясняли арест танкера тем, что он нарушал санкции, перевозя нефть из Венесуэлы и Ирана. В конце января россияне с задержанного судна были освобождены.

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Фото: Russell Cheyne / Reuters Marinera

Фото: Russell Cheyne / Reuters

9 января в районе Тринидада и Тобаго береговая охрана США поднялась на борт танкера Olina. Он шел под флагом Восточного Тимора. Ранее судно называлось Minerva M и было зарегистрировано в Сан-Томе и Принсипи. Танкер внесен в американские санкционные списки и определяется как судно «теневого флота», используемое для перевозки российской и венесуэльской нефти. Судно вернули в Венесуэлу, нефть с задержанного танкера собирались продать в рамках энергетической сделки между Вашингтоном и Каракасом.

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Фото: US Secretary of Homeland Security Kristi Noem's account / AFP Olina

Фото: US Secretary of Homeland Security Kristi Noem's account / AFP

20 января в Карибском бассейне США захватили танкер Sagitta. Судно шло под флагом Либерии. Его обвинили в нарушении режима карантина, который США ввели в отношении экспорта нефти из Венесуэлы. Судно входит в санкционный список Минфина США как танкер «теневого флота», задействованный в транспортировке российской нефти. О судьбе задержанного танкера не сообщалось.

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Фото: US SOUTHERN COMMAND / AFP Sagitta

Фото: US SOUTHERN COMMAND / AFP

22 января в Средиземном море военно-морские силы Франции задержали танкер Grinch. Он шел под флагом Коморских Островов из Мурманского порта. Все члены экипажа были гражданами Индии, Москва свою связь с судном отрицала. В середине февраля судно освободили после оплаты компанией-владельцем штрафа в «несколько миллионов евро», точная сумма не называлась.

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Фото: Manon Cruz / Reuters Grinch

Фото: Manon Cruz / Reuters

Март 2026 года:

1 марта в Северном море Бельгия задержала судно Ethera. Оно следовало из Марокко в Санкт-Петербург под гвинейским флагом. Остается под арестом до сих пор. Для того, чтобы танкер смог покинуть порт Зебрюгге, его владелец — компания Fractal Marine DMCC должна внести за него залог €10 млн. Еще одним условием освобождения является проверка на предмет соответствия техническим требованиям.

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Фото: NICOLAS MAETERLINCK / Belga / AFP Ethera

Фото: NICOLAS MAETERLINCK / Belga / AFP

6 марта в Балтийском море власти Швеции задержали сухогруз Caffa, шедший под флагом Гвинеи, по подозрению в принадлежности к российскому «теневому флоту». Он направлялся из Касабланки в Санкт-Петербург. 10 из 11 членов экипажа оказались россиянами. Остановлен из-за того, что летом 2025 года перевозил зерно из Севастополя — территории, которую Евросоюз признает «оккупированной»,— в сирийский порт Тартус. Экипаж освободили, судно же до сих пор находится под арестом у берегов Швеции, власти страны собираются передать его Украине.

12 марта в Балтийском море береговая охрана Швеции задержала танкер Sea Owl I, зарегистрированный на Коморских Островах. Он следовал из порта Сантус в Приморск, груза на борту не было. В мае судно сменило флаг на камерунский, его обещали освободить по завершению всех административных процедур.

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Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / Reuters Caffa (слева) и Sea Owl I

Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / Reuters

20 марта в Средиземном море Франция задержала танкер Deyna. Под мозамбикским флагом он перевозил нефть из Мурманска. Спустя месяц, после выплаты штрафа за «неспособность обосновать гражданство судна (отсутствие флага)», ему разрешили покинуть порт Марселя.

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Фото: French army general staff / AP Deyna

Фото: French army general staff / AP

Май 2026 года:

3 мая в Балтийском море Швеция арестовала танкер Jin Hui. Он шел под сирийским флагом, груза на борту не было. Судно отправилось из турецкой Алиаги, пункт назначения в пути множество раз изменялся, на момент задержания город прибытия указан не был. Капитана — гражданина Китая, который с момента остановки Jin Hui находился под следствием, освободили 17 июня, о дальнейшей судьбе самого танкера не сообщалось.

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Фото: Swedish Coast Guard / AP Jin Hui

Фото: Swedish Coast Guard / AP

Июнь 2026 года:

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2 июня в Атлантическом океане Франция при поддержке Великобритании арестовала нефтяной танкер Tagor. Судно перевозило нефть из порта Мурманска в Лимбе, Камерун, в этой же стране судно и было зарегистрировано. Основанием для ареста стало то, что, по данным французских властей, Tagor шел под подложным флагом. Он до сих пор остается у берегов Франции.

14 июня в проливе Ла-Манш Великобритания остановила танкер Smyrtos. Он следовал из порта Усть-Луга Ленинградской области под флагом Камеруна. Британские СМИ сообщали, что нефть с судна (почти 100 тыс. тонн) могут продать.

Реакция на задержания

После задержания танкера Grinch в январе президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж «не потерпит нарушений» санкционного режима, а деятельность «теневого флота» помогает финансировать военную операцию на Украине.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро отметил, что Grinch смогл покинуть французский порт только после уплаты штрафа в несколько миллионов евро и нескольких недель простоя. По его словам, подобные операции делают обход санкций значительно дороже.

После захвата танкера Smyrtos премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что операция стала «еще одним ударом по России» и напоминанием тем, кто помогает финансировать военные действия, что Лондон не позволит скрываться за схемами «теневого флота».

Российские власти последовательно называют такие задержания незаконными. После ареста Deliver российское посольство во Франции назвало действия Парижа «пиратством», а после сообщений о возможной продаже нефти с Smyrtos пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет использовать все доступные юридические механизмы против организаторов продажи и ее покупателей.

Что происходит с перевозимой нефтью

Reuters сообщал, что в большинстве случаев груз не конфискуется автоматически. Пока продолжаются расследования, танкеры остаются под арестом вместе с нефтью на борту. Так произошло с Ethera в Бельгии или Deliver во Франции.

В Великобритании обсуждается возможность впервые продать нефть с задержанного танкера Smyrtos. По данным The Daily Telegraph, речь идет примерно о 100 тыс. тонн российской нефти, а вырученные средства могут быть направлены на поддержку Украины. Окончательное решение пока не принято.

Прецедент уже существует в Германии. В 2025 году немецкие власти конфисковали танкер Eventin вместе со 100 тыс. тонн российской нефти, однако затем решение было оспорено в суде. Вопрос о дальнейшей судьбе груза до сих пор остается предметом судебного разбирательства.

Олеся Мельничук, Матвей Иващенко