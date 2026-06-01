Франция и Британия задержали шедший из России танкер

Французские ВМС при поддержке Великобритании задержали шедший из России танкер. Об этом заявил в X президент Франции Эмманюэль Макрон.

По словам господина Макрона, судно Tagor было задержано в Атлантическом океане 31 мая. Он добавил, что операция была проведена «в открытом море, при поддержке ряда партнеров, включая Великобританию, и в строгом соответствии с морским правом».

«Недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право и финансировали войну, которую Россия ведет против Украины уже более четырех лет, — написал Эмманюэль Макрон. — Эти суда, игнорирующие даже самые элементарные правила морской навигации, помимо прочего представляют угрозу для окружающей среды».

Военно-морской флот Франции уточнил, что танкер вышел из Мурманска, сообщает BFMTV. На борт высадился спецназ. Эмманюэль Макрон опубликовал видеозапись захвата судна.

В марте Франция, также при поддержке Британии, задержала шедший под флагом Мозамбика танкер Deyna. Судно заподозрили в использовании подложного флага. Эмманюэль Макрон заявлял, что танкер относится к «российскому теневому флоту». В середине апреля судно отпустили после уплаты штрафа.

