И швец, и жнец, и на дуде игрец

Работодатели стали предъявлять к кандидатам слишком высокие требования. Но платить за многопрофильность по рынку бизнес не готов. На это обращают внимание рекрутеры, опрошенные “Ъ FM”.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Главным барьером при найме стал дефицит навыков. По данным HH.ru, с ним связано 42% отказов при трудоустройстве. Десять человек на место. На 167 тыс. вакансий в Москве приходится 1,7 млн резюме. Особенно сложно «белым воротничкам».

В сентябре предлагаемая и ожидаемая медианные зарплаты впервые сравнялись — 110 тыс. руб. Соискатели снизили запросы, но работодателей теперь не устраивают навыки. Более 70% отказов по этой причине получают руководители в страховании и кредитовании, юридические директора и дата-сайентисты, выяснили HH.ru и Talantix. Похожая ситуация в массовых профессиях: среди автомехаников по уровню компетенций отсеивают почти треть кандидатов.

Большой выбор позволяет работодателям завышать требования и одновременно снижать зарплаты, отмечает управляющий партнер «Лаборатории карьеры» Анна Алфимова:

«Большие сложности сейчас испытывают люди, связанные с инвестициями в стратегии, вакансий очень мало появляется, а кандидатов одновременно высвободилось за последние два года сотни тысяч. И сейчас большая часть из них с хорошими компетенциями падает в зарплатах в два, а то и в три раза. Отсев чаще всего происходит в маркетинге и, как ни странно, в последнее время в IT.

Стало значительно меньше потребности, а кандидатов, продолжает количество их расти.

Одна из стратегий для кандидатов сейчас — демпинговать, снижаться по уровню ожиданий для того, чтобы зайти на позицию, где их объема компетенций может быть недостаточно».

У бизнеса больше козырей и вариантов: за меньшие деньги можно нанять специалиста с высоким набором компетенций. А запросы работодателей меняются быстрее, чем кандидаты успевают получить новую квалификацию, говорит управляющий партнер консалтинговой компании Birge Геннадий Ванин:

«То, что ты делал два года назад, может не котироваться сегодня. В страховании, кстати, да, но я это вижу в принципе шире, обслуживание клиентов в сфере продаж. В премиальных услугах это сплошь и рядом, там хотят индивидуального сервиса. Любой из нас раздражается, когда он звонит в банк и говорит с живым человеком, как с ботом. Нужно изобретать новые фишки в клиентском обслуживании. Многие такие попытки делают условно на адаптивность — уменьшение часов в неделю или сразу замораживание бонусной части на этот год. Такие разговоры уже вижу и слышу».

Кандидаты готовы снизить планку на 20-30%, но это временно, добавляет основатель агентства «Твой HR, карьерный консультант» Анастасия Арифуллина:

«Ищут единорогов, чтобы все умел, еще и мало денег за это просил. Идеальный кандидат для нынешнего работодателя. Если раньше от бухгалтера условно требовалось, чтобы он знал бухгалтерский учет, 1С, теперь добавляют, чтобы разбирался в ВЭД/2-47 или умел работать со спецсчетами. Работодатели действительно пытаются где-то несколько позиций схлопнуть в одну, где-то сэкономить по другим, усложняя себе поиск. Человек за 200 тыс. руб., его компетенции не ответят тем прибылям, которые есть за 400. Многие кандидаты готовы на временное понижение, снизиться в окладной части, но все равно нужно понимать, в какой именно составляющей можно добить».

А добивать сегодня приходится сразу несколькими проектами. Даже топам. И как рассказывал “Ъ FM”, в итоге выходит все равно меньше, чем работа в найме пару лет назад.

Индекс деловой активности пока не располагает к оптимизму, хотя стабилизировался в сентябре. PMI в сфере услуг — 51,3 пункта. Но компаний, планирующих снижение зарплат, пока больше, чем тех, кто готов повышать оклады.

Аэлита Курмукова