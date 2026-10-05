ИИ выйдет на работу за каждого десятого

Распространение технологий искусственного интеллекта к 2035 году снизит будущую емкость российского рынка труда на 10%, до 69 млн человек, подсчитали в Президентской академии. Максимальным сокращение спроса на труд ожидается в финансовой и научной сфере, минимальным — в сельском хозяйстве и добывающей промышленности. При этом наиболее заметным образом ИИ повысит производительность труда в таких отраслях, как информация и связь, торговля, операции с недвижимостью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Массовое внедрение ИИ в течение десяти лет сократит нехватку кадров в РФ, такой вывод следует из исследования экспертов Президентской академии «Сценарное моделирование развития рынка труда России в отраслевом разрезе с учетом влияния искусственного интеллекта». В основе работы — данные Минэкономики, Минтруда, Росстата, аналитика международных консалтинговых компаний McKinsey и BCG, данные российских рекрутинговых платформ. Эксперты смоделировали наиболее вероятный сценарий влияния ИИ на рынок труда до 2035 года по 19 отраслям. Отмечается, что в модели использован текущий уровень развития ИИ (может выполнять за человека отдельные профессиональные задачи, но не заменяет его полностью).

По расчетам авторов, без внедрения ИИ к 2035 году российскому рынку труда потребуется 76,7 млн работников, при масштабировании технологии — 69 млн, то есть на 10% меньше. При этом эффект от внедрения ИИ будет неравномерным. Его максимальное проникновение (доля взятых рабочих задач) возможно в сфере финансов и страхования, а также в научной и профессиональной деятельности (по 46%), в информации и связи (43%), в образовании (43%) и в сфере культуры (42%). Минимальным участие ИИ возможно в секторах с большой долей ручного труда. Это строительство (17%), добыча полезных ископаемых (15%) и сельское хозяйство (10,7%).

Перечень отраслей, более всего способных увеличить производительность труда при внедрении ИИ, выглядит несколько иначе. На первом месте — информация и связь, в которых показатель может увеличиться на 55%, на втором — торговля (29%), на третьем — операции с недвижимостью (18). Среди аутсайдеров по этой части — сельское хозяйство, гостиницы и водоснабжение (по 17%).

При всем этом пока, отмечают эксперты, доля вакансий в РФ, предполагающих использование ИИ, относительно невелика. В базе крупнейшей российской рекрутинговой платформы hh.ru на такие позиции сейчас приходится всего 2,7% от общего числа предложений о работе. При этом использование ИИ не гарантирует существенной добавки к зарплате. Например, в ИТ и маркетинге, в которых доля вакансий, связанных с технологией, максимальна, зарплатная премия за соответствующие навыки составляет в среднем 19%. Обратная ситуация в машиностроении, химии и на транспорте — в этих сферах доля ИИ-вакансий составляет около 1%, но работодатели готовы платить за наличие таких навыков в среднем на 29–40% больше.

По словам соавтора работы, ведущего научного сотрудника Дирекции приоритетных образовательных инициатив Президентской академии Рината Файзуллина, в ней содержится прогноз потребности в кадрах для обеспечения роста ВВП исходя из текущих тенденций. «Если по факту в экономике будет больше занятых, рост экономики будет выше. С другой стороны, снижение потребности в кадрах накладывается на демографические тенденции — и меньший спрос на кадры в будущем будет коррелировать с меньшим их предложением»,— отмечает он.

Сооснователь кадровой компании FutureToday Денис Каминский полагает, что степень проникновения ИИ также будет зависеть от способности сотрудников (особенно тех, кто только выходит на рынок труда) с ним работать. «Молодые специалисты далеко не всегда отдают себе отчет в рисках утечки данных, которые связаны с использованием ИИ. Кроме того, они могут слишком полагаться на ИИ в решении различных задач, в силу нехватки опыта не понимая, когда он совершает ошибку»,— отмечает Денис Каминский.

Анастасия Мануйлова