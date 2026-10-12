Суд изъял у экс-главы Гаврилов-Ямского района имущество на 54,6 млн рублей
12.10.2026, 14:42
Гаврилов-Ямский районный суд обратил в доход государства коммерческую недвижимость стоимостью 54,6 млн руб., фактически принадлежавшую бывшему главе района Андрею Сергеичеву. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.
По данным ведомства, в период работы председателем Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, а затем главой района господин Сергеичев приобрел здание гостиницы, доли в праве собственности на четыре коммерческих помещения и три земельных участка. Стоимость активов составила 54 млн 606 тыс. руб. и значительно превышала его законные доходы.
Чтобы скрыть фактическое владение недвижимостью, бывший чиновник оформил имущество на родственников и сожительницу, установил суд. Решение суда обращено к немедленному исполнению.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что глава Гаврилов-Ямского района Ярославской области Андрей Сергеичев был задержан в апреле 2025 года по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, глава района создавал благоприятные условия для победы определенных компаний в проводимых закупках на выполнение строительных и монтажных работ на социально-значимых, спортивных и образовательных объектах. Подробнее об уголовном деле и других фигурантах — в материале «Торги под занавес».
Через месяц после задержания господина Сергеичева был арестован его первый заместитель, а на тот момент исполняющий обязанности главы района Андрей Романюк по обвинению в посредничестве во взяточничестве