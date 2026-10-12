Суд изъял у экс-главы Гаврилов-Ямского района имущество на 54,6 млн рублей

«Ъ-Ярославль» сообщал, что глава Гаврилов-Ямского района Ярославской области Андрей Сергеичев был задержан в апреле 2025 года по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, глава района создавал благоприятные условия для победы определенных компаний в проводимых закупках на выполнение строительных и монтажных работ на социально-значимых, спортивных и образовательных объектах.