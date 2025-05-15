Арестован ио главы Гаврилов-Ямского района Андрей Романюк

Суд арестовал исполняющего обязанности главы Гаврилов-Ямского района Андрея Романюка, являющегося замглавы, по обвинению в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщают областные УМВД, СУ СК и прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ярославской области Фото: СУ СК России по Ярославской области

В марте глава района Андрей Сергеичев был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий. Как уточняют в СК, в ходе расследования этого дела было возбуждено новое — по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег).

«По версии следствия, в конце 2023 года глава района при посредничестве своего подчиненного, занимающего должность первого заместителя главы муниципального района, получил от представителя коммерческой организации взятку в виде денег на общую сумму более 180 тыс. руб.»,— сообщили в СУ СК.

Деньги передавались за совершение незаконных действий при заключении муниципального контракта, а также за создание благоприятных условий для заключения контракта с подконтрольной компанией.

Первый замглавы района Андрей Романюк, который был назначен исполняющим обязанности главы района после задержания Сергеичева, обвиняется в посредничестве во взяточничестве. Сегодня он был арестован судом.

«По версии следствия, первый заместитель главы Гаврилов-Ямского муниципального района выступил в качестве посредника в передаче взятки главе района от представителя коммерческой организации за способствование заключению муниципального контракта, беспрепятственной приемке выполненных работ, а также непринятие мер в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий контракта»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова