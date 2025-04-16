Торги под занавес

Правоохранительные органы задержали главу администрации Гаврилов-Ямского района Андрея Сергеичева и депутата местного совета, директора коммерческой организации Андрея Голицына по подозрению в превышении должностных полномочий. Уголовное дело связано с созданием благоприятных условий для победы подконтрольных организаций в торгах. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что задержание стало итогом проверки контрольно-ревизионной инспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Сергеичев, Вконтакте Фото: Андрей Сергеичев, Вконтакте

16 апреля губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале сообщил о задержании главы Гаврилов-Ямского района Андрея Сергеичева. Полномочия господина Сергеичева должны закончиться в ближайшее время в связи с преобразованием района в округ и избранием нового совета, однако он продолжал работать до избрания нового главы. Губернатор сообщал, что нарушения выявила проверка.

«Направили с проверкой контрольно-ревизионную инспекцию в Гаврилов-Ямский муниципальный округ. Со стороны главы Андрея Борисовича Сергеичева выявили серьезные злоупотребления полномочиями. Сейчас Сергеичев задержан. Коррупцию на всех уровнях будем пресекать быстро и решительно»,— написал глава региона.

Вторым фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности), стал депутат Муниципального совета Гаврилов-Ямского муниципального округа и директор коммерческой организации Андрей Голицын. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил источник в правоохранительных органах.

Андрей Сергеичев — уроженец Гаврилов-Яма. В начале трудовой деятельности работал на машиностроительном заводе «Агат», в кооперативе «Лесной строитель». С 2003 года постоянно избирался депутатом Муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям. В 2022 году был избран главой Гаврилов-Ямского района. Андрей Голицын — гендиректор ООО «Стройкоммунэнерго», зарегистрировано в Гаврилов-Яме в 2004 году. 6 апреля 2025 года был избран депутатом Муниципального совета Гаврилов-Ямского округа Ярославской области первого созыва по многомандатному избирательному округу № 4, ранее также был депутатом.

Следствие считает, что в 2023 году глава района и депутат создали благоприятные условия для победы подконтрольных компаний в проводимых закупках на выполнение строительных и монтажных работ на социально-значимых, спортивных и образовательных объектах. В прокуратуре отмечают, что были и другие соучастники.

«Так, в конкурсную документацию включались заведомо невыполнимые условия контрактов, препятствующие участию других претендентов, что предопределяло признание победителями подконтрольных фигурантам организаций и лиц и последующее заключение с ними контрактов, содержащих завышенную стоимость подлежащих выполнению работ»,— сообщили в СУ СК России по Ярославской области.

В ведомстве отметили, что данные действия привели к нарушению конкуренции и причинению ущерба бюджету района на 8 млн руб. Деньги были выведены на счета подконтрольных юридических и физических лиц.

Противоправная деятельность была пресечена в результате совместной работы региональных управлений МВД, СК и прокуратуры. В настоящее время следователи решают вопросы об избрании меры пресечения фигурантам дела и аресте имущества для дальнейшего возможного взыскания. Прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий поставил ход и результаты расследования уголовного дела на контроль.

Алла Чижова