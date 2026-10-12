МИД Эстонии уточнил, кого добавили в новый пакет санкций против России

Евросоюз (ЕС) внес в антироссийские санкционные списки 743 физических и 826 юридических лиц, сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. По его словам, под санкции подпали лица, «деятельность которых способствует возможности России продолжать агрессивную войну против Украины».