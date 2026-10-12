МИД Эстонии уточнил, кого добавили в новый пакет санкций против России
Цахкна: ЕС внес в санкционный список по России 743 физлица и 826 компаний
12.10.2026, 12:38
Евросоюз (ЕС) внес в антироссийские санкционные списки 743 физических и 826 юридических лиц, сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. По его словам, под санкции подпали лица, «деятельность которых способствует возможности России продолжать агрессивную войну против Украины».
«Это самое крупное на сегодняшний день добавление физических и юридических лиц в санкционный список ЕС»,— уточнил господин Цахкна, слова которого приводятся в пресс-релизе на сайте эстонского МИДа.
Министерство добавило в соцсети X, что 77 человек попали под санкции за участие в выборах в Госдуму в Донбассе и Новороссии. Маргус Цахкна отдельно призвал использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, ограничить выдачу виз гражданам России и закрыть въезд в ЕС для российских участников боевых действий.
Министры иностранных дел стран ЕС сегодня утвердили новый, 22-й, пакет санкций против России. Глава евродипломатии Кая Каллас говорила, что санкции затронули в том числе организации и физлиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом (ВПК). Конкретные названия пока неизвестны.