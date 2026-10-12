Песков об энергетическом перемирии и «Северных потоках»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он, в частности, прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа об «энергетическом перемирии» между Украиной и РФ, отверг предложение Киева о перемирии в обмен на президентские выборы и высказался о расследовании причин взрыва «Северных потоков». Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».