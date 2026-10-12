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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
МирПереговоры

Песков об энергетическом перемирии и «Северных потоках»

В Кремле отвергли предложение Зеленского о перемирии

12.10.2026, 13:23
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он, в частности, прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа об «энергетическом перемирии» между Украиной и РФ, отверг предложение Киева о перемирии в обмен на президентские выборы и высказался о расследовании причин взрыва «Северных потоков». Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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«Энергетическое перемирие»

  • После заявления Трампа о том, что Россия и Украина согласились на «энергетическое перемирие», все еще продолжаются контакты. Когда будет, что сказать, — проинформируем.

  • По поводу того, с кем именно продолжаются контакты, мне нечего добавить.

Перемирие в обмен на выборы на Украине

  • Россия не хочет перемирия.

  • Россия хочет долгосрочного мира и готова делать для этого все возможное.

Раскол Европы и США

  • Европа не ищет мира.

  • Это партия войны, которая делает все, чтобы не дать войне остановиться.

  • Мы признательны за усилия американских переговорщиков.

  • Мы не ищем раскола, мы ищем действенных мер для установления мира.

Азербайджан

  • На встрече Путина, Пашиняна и Алиева стороны не обсуждали освобождение 11 россиян, задержанных в Азербайджане.

  • Россия в контакте с азербайджанскими друзьями и надеется вскоре решить эту проблему.

«Северные потоки»

  • Мы ожидаем справедливости.

  • Мы ожидаем вердикта.

  • Мы ожидаем, что помимо исполнителей объявят и заказчиков.

  • Ни у кого нет сомнений, кто это.

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