Песков об энергетическом перемирии и «Северных потоках»
В Кремле отвергли предложение Зеленского о перемирии
«Энергетическое перемирие»
После заявления Трампа о том, что Россия и Украина согласились на «энергетическое перемирие», все еще продолжаются контакты. Когда будет, что сказать, — проинформируем.
По поводу того, с кем именно продолжаются контакты, мне нечего добавить.
Перемирие в обмен на выборы на Украине
Россия не хочет перемирия.
Россия хочет долгосрочного мира и готова делать для этого все возможное.
Раскол Европы и США
Европа не ищет мира.
Это партия войны, которая делает все, чтобы не дать войне остановиться.
Мы признательны за усилия американских переговорщиков.
Мы не ищем раскола, мы ищем действенных мер для установления мира.
Азербайджан
На встрече Путина, Пашиняна и Алиева стороны не обсуждали освобождение 11 россиян, задержанных в Азербайджане.
Россия в контакте с азербайджанскими друзьями и надеется вскоре решить эту проблему.
«Северные потоки»
Мы ожидаем справедливости.
Мы ожидаем вердикта.
Мы ожидаем, что помимо исполнителей объявят и заказчиков.
Ни у кого нет сомнений, кто это.