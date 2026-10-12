Песков заявил о продолжении контактов по энергетическому перемирию РФ и Украины

«По мере того, как нам будет что сказать по этой теме, мы обязательно вас проинформируем»,— сказал господин Песков на брифинге. Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Москва и Киев согласились на перемирие в энергетике. С кем именно ведутся переговоры, пресс-секретарь не уточнил.