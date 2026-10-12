Песков заявил о продолжении контактов по энергетическому перемирию РФ и Украины
12.10.2026, 13:16
Российской стороне нечего сказать по теме энергетического перемирия с Украиной. Контакты по этому поводу продолжаются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«По мере того, как нам будет что сказать по этой теме, мы обязательно вас проинформируем»,— сказал господин Песков на брифинге. Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Москва и Киев согласились на перемирие в энергетике. С кем именно ведутся переговоры, пресс-секретарь не уточнил.
Дональд Трамп за последнее время уже дважды говорил о достижении договоренности по прекращению взаимных атак России и Украины на объекты энергетики. По данным Axios, российская сторона пока эти условия не одобрила.