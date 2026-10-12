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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Мир

Песков заявил о продолжении контактов по энергетическому перемирию РФ и Украины

12.10.2026, 13:16
Российской стороне нечего сказать по теме энергетического перемирия с Украиной. Контакты по этому поводу продолжаются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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«По мере того, как нам будет что сказать по этой теме, мы обязательно вас проинформируем»,— сказал господин Песков на брифинге. Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Москва и Киев согласились на перемирие в энергетике. С кем именно ведутся переговоры, пресс-секретарь не уточнил.

Песков об энергетическом перемирии, предложении Зеленского и «Северных потоках»

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Дональд Трамп за последнее время уже дважды говорил о достижении договоренности по прекращению взаимных атак России и Украины на объекты энергетики. По данным Axios, российская сторона пока эти условия не одобрила.
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