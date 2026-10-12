ЕС ввел санкции против бывшего премьера Украины Арбузова и мэра Ялты

Под санкции подпал в том числе и. о. премьер-министра Украины Сергей Арбузов, избранный в Госдуму от «Справедливой России». Также ограничения затронули мэра Ялты Янину Павленко, избранную в Госдуму журналистку Ирину Куксенкову, полковника Анатолия Сысоева. Всем включенным в черный список запрещен въезд в ЕС, а их активы на территории европейских стран будут заблокированы.