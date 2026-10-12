ЕС ввел санкции против бывшего премьера Украины Арбузова и мэра Ялты
12.10.2026, 13:16
Совет Евросоюза (ЕС) внес в санкционный список 77 участников выборов в Госдуму в Крыму, Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сказано в постановлении совета, опубликованном в официальном журнале ЕС.
Под санкции подпал в том числе и. о. премьер-министра Украины Сергей Арбузов, избранный в Госдуму от «Справедливой России». Также ограничения затронули мэра Ялты Янину Павленко, избранную в Госдуму журналистку Ирину Куксенкову, полковника Анатолия Сысоева. Всем включенным в черный список запрещен въезд в ЕС, а их активы на территории европейских стран будут заблокированы.
Министры иностранных дел стран ЕС сегодня утвердили 22-й пакет санкций против России. МИД Эстонии говорил, что в него включили 77 человек за участие в выборах в Госдуму в Донбассе и Новороссии. Помимо этого, ограничения распространили на организации и физлиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Reuters писал, что санкции затронут в том числе производителей беспилотников.