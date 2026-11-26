Российскому бойцу привезли большого любителя
Артур Субханкулов подерется за титул чемпиона IBF в легком весе с кубинцем Энди Крусом
27 ноября российский боксер Артур Субханкулов может стать чемпионом Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе (до 61,2 кг). Для этого ему придется справиться в домашнем поединке, который принимает Уфа, с очень опасным противником. Кубинец Энди Крус, уже однажды одолевший Субханкулова по ходу любительской карьеры, считается одним из самых ярких бойцов категории. В январе, когда Крусу достался первый шанс взять титул, он чуть было не одолел знаменитого американца Раймонда Мураталлу.
Эти два бойца уже один раз встречались. Поединок состоялся в 2019 году, когда оба были любителями. Столкновение случилось на турнире в Чехии, и верх в нем взял Энди Крус. Но — совсем на тоненького. Артуру Субханкулову, по сути, не хватило капельки везения. И вот через семь лет они пересеклись снова — уже на куда более высоком уровне. На таком, что их матч зацепил, например, телеканал ESPN, включивший его в список топовых боксерских событий, отметив градус интриги и неординарность оппонентов.
У Артур Субханкулов в бокс пришел поздно, подростком. Но как-то довольно быстро добился успехов, попал в сборную страны. Начало и решающая стадия профессиональной карьеры, когда надо во что бы то ни стало доказывать право считаться достойным больших боев, выпали на неудачный период: после 2022 года отечественных боксеров неохотно принимали на главных зарубежных площадках. Субханкулову также приходилось выступать исключительно дома. Но эти выступления все-таки убедили Международную боксерскую федерацию в том, что этот левша с резким ударом заслуживает шанса биться за титул.
12 побед подряд, 12-я — в апрельском отборочном поединке над очень крепким таджиком Баходуром Усмоновым, который держался, трижды очутившись в нокдауне, и сдался лишь после четвертого в заключительном раунде.
Если Артур Субханкулов настоящую известность приобрел буквально только что, то имя его соперника гремело еще в прошлом десятилетии. На самом деле Энди Крус, едва не проигравший Субханкулову в Чехии, в тот момент, в отличие от россиянина, был уже суперзвездой любительского бокса. Классический представитель кубинской школы: быстрые ноги, быстрые руки, молниеносная реакция. Крус благодаря им выиграл три мировых первенства, а еще — олимпийское золото в Токио в 2021 году.
В профессионалы он уходил в особом статусе. Одна из ведущих промоутерских компаний, Matchroom Boxing, подписывая с ним контракт, дала понять, что хочет слепить из него чемпиона мира в кратчайшие сроки. Поэтому сразу же бой не с кем-то из середняков, а с матерым Хуаном Карлосом Бурхосом. Поэтому сразу же место в престижных шоу с такими хедлайнерами, как Девин Хейни и Теренс Кроуфорд.
У Энди Круса и его промоутеров все шло гладко, пока не настало время того самого чемпионского боя. В январе Крусу в нем противостоял владелец титула IBF американец Раймонд Мураталла. И кубинскому искуснику совладать с ним не удалось. Подвели, кажется, прежде всего особенности стиля. Кубинец выглядел потехничнее американца, и даже наиболее понятная статистика была в его пользу — попаданий больше, меткость выше. Но Мураталла не отдавал центр ринга, давил, а это в профессиональном боксе тоже ценится арбитрами. Как и репутация, регалии. Двое из троих судей присудили победу ему, а третий поставил ничью.
Но в сентябре Раймонд Мураталла отправился покорять следующую категорию, титул объявили вакантным, а Крусу, успевшему после своей первой осечки нокаутировать Абрахама Монтойю, проходного соперника, снова подарили возможность претендовать на чемпионский пояс. Причем если перед поединком с Мураталлой, невзирая на богатый бэкграунд американца, кубинец котировался повыше, то сейчас он аутсайдер. В рейтинге сильнейших легковесов BoxRec он — 13-й, на 8 позиций ниже Субханкулова. А The Ring в своем прогнозе довольно уверенно поставил на россиянина. Он и пожестче, и фактор «своего поля» в боксе — это важная штука. Гость редко может рассчитывать на исключительную благосклонность судей. А козыри Субханкулова проще оценить.