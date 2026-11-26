Практика увековечения иностранцев в России уже есть, напомнила в разговоре с газетой член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева (ЕР). Речь идет о памятнике северокорейским военнослужащим, которые участвовали в боях за Курскую область с августа 2024 года по апрель 2025-го. Им установлен памятник в Курске.