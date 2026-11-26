В правительстве России поддержали увековечение памяти погибших в боях апатридов
Правительственная комиссия поддержала законопроект Брянской облдумы об увековечении памяти лиц без гражданства, которые погибли при защите России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника.
По действующему законодательству сейчас дань памяти воздается россиянам и иностранцам, которые погибли в ходе военных действий, при исполнении служебных обязанностей по защите российского государства или умерли от ранений, полученных при таких обстоятельствах. Увековечение для апатридов не предусмотрено.
Поправка вносится в закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». В нем указаны основные формы увековечения для россиян — захоронение и перезахоронение останков, установка памятников и обелисков. Механизм для лиц без гражданства авторы законопроекта не конкретизируют.
Практика увековечения иностранцев в России уже есть, напомнила в разговоре с газетой член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева (ЕР). Речь идет о памятнике северокорейским военнослужащим, которые участвовали в боях за Курскую область с августа 2024 года по апрель 2025-го. Им установлен памятник в Курске.
С лета 2025 года лица без гражданства могут заключить контракт с Министерством обороны. Ведомство отбирает кандидатов на неофицерские должности — солдатами, матросами, сержантами и старшинами. Они, как и иностранцы, имеют право на единовременную выплату 400 тыс. рублей.