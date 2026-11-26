Акции ЛСР подскочили на 15% после обвала на рекомендации о делистинге
Акции ПАО «Группа ЛСР» на торгах Мосбиржи в 13:51 подорожали на 15,27% — до 844 руб. за штуку. По состоянию на 15:40 бумаги застройщика скорректировались на отметке 802,2 руб. (+9,56%).
24 ноября совет директоров одобрил вынесение на внеочередное собрание акционеров вопроса о делистинге акций и прекращении публичного статуса компании. Собрание запланировано на 28 декабря. Акции ЛСР на новостях о возможном делистинге обвалились на 13,63% — до 736 руб. за штуку.
ЛСР — один из крупнейших в России застройщиков. Основан в 1993 году. Также занимается производством строительных материалов. Компания работает в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и других российских регионах.