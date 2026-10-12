Полномочия по контролю за свердловским алкорынком передали губернатору
12.10.2026, 13:35
Полномочия по контролю за продажей алкоголя в Свердловской области передали губернатору, следует из постановления регионального правительства. Ранее эти функции выполнял первый заместитель губернатора — министр промышленности и науки региона Алексей Шмыков.
«Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой»,— указано в последней редакции документа, подписанного главой Свердловской области Денисом Паслером.
Постановление изменило индикаторы риска, по которым оценивают вероятность нарушения закона. Теперь надзорные органы будут обращать внимание на рост закупок алкоголя без значительного роста его продаж (закупки более 20% при росте менее чем на 5%), списание более 20% непроданной продукции, возврат поставщику более 20% продукции, резкое снижение списаний алкоголя на приготовление напитков.
Помимо этого, факторами риска считаются ситуации, когда заведение продает ночью вполовину больше алкоголя, чем днем, а также если в первый и последний часы продажи было реализовано более половины продукции за весь день. Проверять все факторы будут по ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система).
Напомним, в Свердловской области c 1 сентября время продажи алкоголя сократили на два часа — теперь его можно купить в промежуток с 09:00 до 22:00 часов (раньше было с 08:00 до 23:00). По данным властей ограничения коснутся 993 организаций. В марте 2025 года законодательное собрание региона приняло закон о запрете «наливаек» — в ночное время продажа алкоголя запрещена в расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях заведениях. При этом напитки все еще можно купить внутри баров, но продажа «навынос» запрещена.