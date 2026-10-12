Полномочия по контролю за свердловским алкорынком передали губернатору

Помимо этого, факторами риска считаются ситуации, когда заведение продает ночью вполовину больше алкоголя, чем днем, а также если в первый и последний часы продажи было реализовано более половины продукции за весь день. Проверять все факторы будут по ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система).