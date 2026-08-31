В Свердловской области вступил в силу закон об ограничении продажи алкоголя

Магазинам и некоторым объектам общественного питания Свердловской области с 1 сентября ограничили розничную торговлю алкоголем на два часа, установив время продаж с 09:00 до 22:00 вместо 08:00 до 23:00, и полностью запретили ее в День знаний (1 сентября), День трезвости (вторая суббота сентября) и в Международный день защиты детей (1 июня). Соответствующие изменения в региональный закон в апреле приняли депутаты законодательного собрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Министр агропромышленного комплекса (АПК) и потребительского рынка региона Анна Кузнецова тогда заявила, что в Свердловской области «сохраняется высокий уровень потребления алкогольной продукцией населением». Она пояснила, что по соответствующему показателю Средний Урал занимал 17 место среди 75 субъектов России в декабре 2025 года, а в марте 2026 года — уже 14-ое.

По данным властей, ограничения на продажу алкоголя коснутся 993 организации на Среднем Урале, в связи с чем у компаний «могут возникнуть расходы». В частности, каждый из магазинов недополучит от продажи алкоголя 0,7–1,4 млн руб. в год, каждый из объектов общепита — 540–860 тыс. руб. в год. Единственными, кого не коснутся ограничения, станут объекты общественного питания с залами для обслуживания посетителей общей площадью более 30 кв. м.

Согласно данным проекта «Если быть точным» за 2017-2024 годы, Свердловская область заняла третье место по потреблению алкоголя среди шести регионов Уральского федерального округа (УрФО) и 24 позицию среди всех российских субъектов. Отмечается, что на одного взрослого человека на Среднем Урале стало приходиться 14,1 литров чистого спирта в год вместо 14,3 литров.

Свердловские власти вводили меры по ограничению торговли алкоголем и в предыдущие годы. В октябре 2024 года областные депутаты одобрили введение запрета на продажу спиртных напитков с 23:00 до 8:00 в заведениях, расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях. С лета 2025 года в свердловском правительстве рассматривали предложения по введению запрета на торговлю алкоголем с 20:00 до 08:00 в будни и с 11:00 до 16:00 в выходные. В ноябре губернатор Денис Паслер выступил против полного ограничения продажи спиртных напитков, однако поддержал идею сократить ее время с 15 часов до 12–13 часов в сутки. «Мне неоднократно говорил бизнес, что с 08:00 до 23:00 — это лишнее. Давайте сделаем с 10:00 до 22:00 или с 09:00 до 22:00, разумный предел»,— пояснил он в ходе прямой линии.

Василий Алексеев