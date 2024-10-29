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На Урале снижают градус напряжения

Свердловские депутаты запретили продажу алкоголя в «наливайках» в ночное время

В Свердловской области с марта 2025 года вступит в силу запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 8:00 в заведениях, расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях. Соответствующий законопроект приняли депутаты регионального парламента. По словам председателя заксобрания Людмилы Бабушкиной, парламентарии уже обсуждают новые ограничения вплоть до полного запрета продажи алкоголя в муниципалитетах. По мнению эксперта, ограничения позволят уменьшить потребление спиртного в регионе, однако полный запрет спровоцирует подпольную торговлю, на которую «точно не хватит сил полицейских».

В барах можно будет заказать алкоголь круглосуточно, но не навынос

В барах можно будет заказать алкоголь круглосуточно, но не навынос

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

В барах можно будет заказать алкоголь круглосуточно, но не навынос

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Законопроект об ограничении продажи алкоголя в «наливайках» депутатам представила министр АПК и потребительского рынка области Анна Кузнецова. Она подчеркнула, что в регионе магазины в круглосуточном режиме продают алкоголь навынос: с 8:00 часов они работают как магазины, с 23:00 — как объекты общественного питания. Госпожа Кузнецова отметила, что за три года жители многоквартирных домов направили в ведомство около 400 жалоб на нарушение тишины и покоя посетителями «наливаек».

Законопроект об ограничении работы «наливаек» в заксобрание внесло правительство Свердловской области в конце сентября. Председатель комитета регионального парламента по аграрной политике и земельным отношениям Михаил Копытов отметил, что после принятия поправок депутаты приступят к разработке механизма проверки «наливаек» и наказания нарушителей закона. По данным департамента информационной политики области, всего в регионе слабоалкогольные напитки продают в 958 торговых объектах и в 172 объектах общественного питания.

«Принятие закона позволит пресекать работу таких торговых объектов. При этом в ресторанах, барах или кафе по-прежнему можно будет заказать алкоголь круглосуточно, но не навынос»,— добавила министр.

Инициативу правительства региона без обсуждений в третьем чтении поддержали 40 депутатов, один — воздержался. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

В ходе брифинга председатель заксобрания Людмила Бабушкина подчеркнула, что в региональном парламенте продолжают обсуждать новые ограничения продажи алкоголя. «Много обращений по поводу того, чтобы принять закон, который позволял бы в целом муниципалитетам, населенным пунктам объявлять о себе, как о территориях здорового образа жизни, вообще запрещать продажу алкогольной продукции»,— отметила спикер. Госпожа Бабушкина добавила, что парламентарии «всесторонне рассматривают» соответствующую практику в ряде российских регионов.

Свердловская область является не первым российским субъектом, в котором власти инициируют ограничение продажи алкоголя. Во вторник схожие изменения о запрете работы «наливаек» в ночное время одобрили депутаты Курганской областной думы, а губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил о подготовке законопроекта, ограничивающего продажу алкоголя до двух часов в будни: с 12:00 до 14:00. Среди причин инициативы он назвал расположение региона на 71-м «позорном месте» в федеральном рейтинге трезвости регионов проекта «Трезвая Россия», который курирует депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев («Единая Россия»).

Свердловская область в соответствующем списке занимает 50-ю позицию и относится к категории «наиболее пьющие».

В правительстве региона отмечают снижение уровня алкоголизма в области на 4,5% по сравнению с показателем 2022 года. «Мы отмечаем стабилизацию ситуации на уровне 23,8 случаев на 100 тыс. населения, что в 1,5 раза ниже показателя по России»,— сказал областной министр здравоохранения Андрей Карлов в ходе заседания межведомственной комиссии в сентябре. По данным региональной прокуратуры, за январь-сентябрь 2024 года на территории зарегистрировали 36,9 тыс. преступлений, 24,8% из которых были совершены в состоянии алкогольного опьянения.

Ограничение продажи алкоголя в «наливайках» позволит уменьшить потребление спиртного в регионе и сократить контакты пьющих людей с обычными гражданами «к минимуму», считает политолог Михаил Коробельников.

«В органах внутренних дел есть проблемы с кадрами, но всегда можно найти механизм контроля. Те же жители близлежащих домов будут довольны, если их подключат к этому. Все зависит от системы контроля и наказания»,— отметил эксперт.

Господин Коробельников подчеркнул, что полный запрет продажи алкоголя в регионе спровоцирует подпольную торговлю, на которую «точно не хватит сил полицейских». «Опыт "сухого закона" (действовал в СССР в 1985-1988 годах.— «Ъ-Урал») показывает, что просто запрещать нельзя, это никакого эффекта, кроме падения доходов государства и снижения качества потребляемых спиртных напитков, не даст»,— сказал он.

Василий Алексеев

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