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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Черноземье

Уставный капитал особой экономической зоны «Липецк» вырос до 16 млрд рублей

Единственный учредитель — министерство имущественных и земельных отношений

12.10.2026, 10:17
Министерство имущественных и земельных отношений (МИЗО) Липецкой области увеличило свою долю в уставном капитале особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Липецк» с 12,8 млрд до 16 млрд руб. МИЗО — единственный учредитель ОЭЗ. Таким образом, уставный капитал липецкой особой экономзоны единовременно вырос на четверть.

Игорь Елисеев / Коммерсантъ

ОЭЗ ППТ «Липецк» расположена на трех площадках: в самом городе Липецке, а также Грязинском и Елецком округах. Общая площадь участков составляет 2422 га. По собственным данным, ОЭЗ обеспечивает 6,2 тыс. рабочих мест. Заявлены инвестиции на 263 млрд руб., освоены 128 млрд руб. Всего насчитывается 66 резидентов особой экономзоны.

По данным Rusprofile, АО «ОЭЗ ППТ „Липецк”» зарегистрировано в августе 2006 года в Грязинском районе. Основной вид деятельности — передача электроэнергии. Генеральным директором с октября 2022-го является Александр Базаев. В 2025 году выручка акционерного общества составила 893,4 млн руб., что на 7,4% выше уровня предыдущего года (832 млн). При этом чистый убыток достиг 152,6 млн руб., тогда как годом ранее фиксировалась прибыль 28,2 млн руб.

  • В марте этого года «Ъ-Черноземье» писал, что выручка резидентов особой экономзоны «Липецк» в 2025 году в 2,3 раза превысила результаты 2021 года. Поступления в консолидированный бюджет региона составили 3,7 млрд руб., увеличившись за аналогичный период в пять раз.

  • На прошлой неделе также стало известно, что ООО «Шанс Энтерпрайз» Ругии Кадашовой и Абдусалама Джавадова (производственная структура воронежской ГК «Шанс») запустило на своей площадке в ОЭЗ «Липецк» производство двух новых пестицидов за 340 млн руб. Препараты предназначены для защиты зерновых, зернобобовых, плодовых культур и подсолнечника от широкого спектра вредителей.

Денис Данилов