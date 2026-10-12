Уставный капитал особой экономической зоны «Липецк» вырос до 16 млрд рублей

По данным Rusprofile, АО «ОЭЗ ППТ „Липецк”» зарегистрировано в августе 2006 года в Грязинском районе. Основной вид деятельности — передача электроэнергии. Генеральным директором с октября 2022-го является Александр Базаев. В 2025 году выручка акционерного общества составила 893,4 млн руб., что на 7,4% выше уровня предыдущего года (832 млн). При этом чистый убыток достиг 152,6 млн руб., тогда как годом ранее фиксировалась прибыль 28,2 млн руб.