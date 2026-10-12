Уставный капитал особой экономической зоны «Липецк» вырос до 16 млрд рублей
Единственный учредитель — министерство имущественных и земельных отношений
По данным Rusprofile, АО «ОЭЗ ППТ „Липецк”» зарегистрировано в августе 2006 года в Грязинском районе. Основной вид деятельности — передача электроэнергии. Генеральным директором с октября 2022-го является Александр Базаев. В 2025 году выручка акционерного общества составила 893,4 млн руб., что на 7,4% выше уровня предыдущего года (832 млн). При этом чистый убыток достиг 152,6 млн руб., тогда как годом ранее фиксировалась прибыль 28,2 млн руб.
В марте этого года «Ъ-Черноземье» писал, что выручка резидентов особой экономзоны «Липецк» в 2025 году в 2,3 раза превысила результаты 2021 года. Поступления в консолидированный бюджет региона составили 3,7 млрд руб., увеличившись за аналогичный период в пять раз.
На прошлой неделе также стало известно, что ООО «Шанс Энтерпрайз» Ругии Кадашовой и Абдусалама Джавадова (производственная структура воронежской ГК «Шанс») запустило на своей площадке в ОЭЗ «Липецк» производство двух новых пестицидов за 340 млн руб. Препараты предназначены для защиты зерновых, зернобобовых, плодовых культур и подсолнечника от широкого спектра вредителей.