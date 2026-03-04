Резиденты ОЭЗ «Липецк» за пять лет нарастили выручку в 2,3 раза

Годовая выручка резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» в 2025 году оказалась в 2,3 раза больше, чем в 2021 году. Поступления в консолидированный бюджет региона составили 3,7 млрд руб., увеличившись за аналогичный период в пять раз. Об этом сообщил вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов в своем Telegram-канале.

Заместитель главы региона охарактеризовал рост как «закономерный», объяснив его, с одной стороны, расширением действующих производств, с другой — завершением льготного режима для некоторых резидентов. Господин Курбатов отметил, что подобная динамика является «нормальным этапом развития бизнеса на территории ОЭЗ» и служит индикатором эффективности применяемых мер поддержки.

По данным Rusprofile.ru, АО «ОЭЗ ППТ "Липецк"» зарегистрировано в августе 2006 года в городе Грязи Липецкой области. Основной вид деятельности — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Уставный капитал составляет 12,8 млрд руб. Генеральным директором является Александр Базаев. Учредитель — министерство имущественных и земельных отношений Липецкой области. Выручка ОЭЗ в 2024 году составила 832 млн, чистая прибыль — 28 млн руб.

В ноябре 2025 года в отношении господина Базаева было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Как сообщал «Ъ-Черноземье», Грязинский городской суд Липецкой области отклонил ходатайство регионального УМВД о его отстранении от должности. Согласно судебным материалам, основанием для расследования стали обстоятельства подписания в 2024 году договора между ОЭЗ «Липецк» и ООО «Индустриальные технологии» (дочерняя структура экономзоны) на расчистку производственной площадки. Следствие считает, что работы были выполнены досрочно, а средства похитили. Сумма ущерба оценивается более чем в 1 млн руб.

Кабира Гасанова