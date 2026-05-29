Мадьяр заявил Рютте об отказе Венгрии поставлять оружие Украине

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, что Будапешт не будет поставлять оружие Украине. Об этом господин Мадьяр написал в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам премьера, на встрече стороны также обсудили участие венгерских военнослужащих в миротворческой миссии НАТО в Косово и подробности конфликта в Ормузском проливе. «Венгрия вновь станет надежным партнером сильнейшего в мире военно-политического альянса»,— написал господин Мадьяр.

Встреча премьер-министра с генеральным секретарем состоялась в Брюсселе. Это первый визит господина Мадьяра в столицу Бельгии с момента его вступления в должность главы правительства. Господин Мадьяр намерен во время поездки заключить с Еврокомиссией соглашение, которое откроет доступ к более чем €17 млрд, заблокированным из-за прежних претензий ЕС к коррупции в Венгрии.

